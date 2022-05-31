رفع مشکلات سایت پسماند محمدآباد قزوین نیازمند عزم استانی است

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: بدون شک دغدغه‌های زیست محیطی و آلودگی محیط زیست را باید یکی از چالش‌ها و در نهایت اولویت‌های مهم سال‌های اخیر مردم استان قزوین دانست. این در حالی است که هنوز اثرات جدی این چالش و آسیب‌های آن خود را نشان نداده و خیلی از کارشناسان معتقد هستند قزوین در سال‌های پیش رو با بحران‌های متعدد زیست محیطی روبرو خواهد بود.

در این بین بدون شک یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زیست محیطی استان قزوین را باید در سایت پسماند محمدآباد جست جو کرد. سایتی که در سال‌های اخیر محور بحث‌های محیط زیستی بوده است.

سایت محمدآباد که در سال نود با هدف بازیافت پسماند احداث شده بود پس از مدتی کارآمدی خود را به دلایل مختلف از دست داد و حالا خود به یکی از معضلات زباله تبدیل شده‌است اما نکته حائز اهمیتی که در این میان وجود دارد این است که آیا تنها معضل محمدآباد مربوط به مدیریت است یا اینکه میزان تولید پسماند استان بسیار بوده و از این جهت سایت دچار مشکل شده است.

پسماند شهر قزوین تقریباً برابر با سرانه کشوری است

علی فرمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت پسماند در قزوین اظهار کرد: میزان تولید زباله در شهر قزوین روزانه ۲۵۰ تن و سرانه تولید زباله در این شهر حدود ۷۰۰ گرم است که این میزان در ایام خاص از جمله اواخر سال به ۳۰۰ تن نیز در روز می‌رسد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، نظارت و شورایاری‌ها بیان کرد: سرانه تولید زباله کشور در شهرها ۷۰۰ گرم و در روستاها ۴۵۰ گرم است که در این خصوص باید گفت تولید زباله در شهر قزوین تقریباً با سرانه کشوری برابر است.

وی افزود: مدیریت پسماند به عنوان یکی از اولویت‌های شهرها و روستاهای کشور مطرح است که مدیریت بهینه آنها نقش مهمی در ارتقا کیفیت محیط‌زیست شهرها و روستاها دارد و در صورت عدم اجرای روش‌های دفع مناسب، می‌تواند موجب بروز عوارض جبران‌ناپذیر شود.

تفکیک زباله باید از مبدا و در خانه انجام شود

این مسئول عنوان کرد: بر این باوریم که نباید سطل زباله‌ها را در خیابان بگذاریم و باید تا چند سال آینده سطل‌های زباله در خانه‌ها و تفکیک از همان مبدا صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه در شهر قزوین در حال مطالعه طرحی برای کاهش یا جمع‌آوری مخازن زباله در برخی از نقاط شهر هستیم تصریح کرد: در حال بررسی و تدوین طرح تفصیلی مدیریت پسماند شهر قزوین هستیم که امیدواریم با اجرای آن شاهد تحول خوبی باشیم.

وی گفت: در سال‌های آتی شورای شهر قزوین هرگونه بودجه ریزی در حوزه پسماند را بر اساس طرح جامع پسماند می‌بیند.

فرمانی تاکید کرد: راهبردها و اقدامات اساسی مدیریت پسماند در دولت سیزدهم که از سوی وزیر کشور هم ابلاغ شده بود در قالب قرارگاه عملیاتی توسعه و تأمین ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی و با تشکیل کمیته پسماند در حال فعالیت است.

وی افزود: در این برنامه‌ها با شکل‌دهی به زنجیره اقتصادی و پایدار مدیریت پسماند، انجام تکلیف قانونی تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری، توسعه فناوری و نوآوری در حوزه پسماند با هدف تحقق ارتقای کیفیت و اثربخشی و ارزش‌افزوده در این فرایند از طریق دستیابی شرکت‌های ایرانی به فناوری‌های به‌روز تاکید شده که این مورد مشتمل بر اقداماتی درباره تدوین الگوی تجهیزات با بازدهی بالا، دستیابی به فناوری‌های موردنیاز، تعیین مأموریت برای دانشگاه‌ها و پارک‌ها تاکید شده است.

فرمانی به سایر راهبردها و اقدامات اساسی مدیریت پسماند در دولت سیزدهم که از سوی وزیر کشور ابلاغ شده بود اشاره کرد و گفت: ارائه برنامه کامل در قالب تعریف و اولویت‌بندی طرح‌ها، آسیب‌شناسی و ارزیابی طرح‌های اجراشده تولید کمپوست، زباله‌سوز، دفن گاه‌ها و بررسی موضوعات به لحاظ کیفیت، زمان اجرا، اثربخشی، موانع اجرایی و هزینه‌ها، تبیین مدل مالی مناسب برای اجرای پروژه‌ها، تعیین فرآیندهای گلوگاهی اجرای پروژه‌ها با هدف جلوگیری از بروز مشکلات قبلی، ارزیابی عملکرد استان‌ها و شهرها، برگزاری همایش‌های منظم مجازی با شهرداری‌های کشور باهدف تبیین راهبردها، دریافت طرح‌های نوآورانه و تجربیات موفق شهرهای مختلف ارائه گزارش‌های ارزیابی و ایجاد هماهنگی و رقابت سازنده و ترویج و آموزش همگانی با هدف افزایش آگاهی‌های عمومی می‌توان از دیگر مسائل قابل بررسی است.

وی در ادامه مطرح کرد: مهمترین راهکار ما کاهش ورودی زباله به سایت محمد آباد بر اساس آموزش به شهروندان، کاهش تولید زباله و افزایش درصد تفکیک از مبدا است.

با تعمیرات اساسی بخشی از پردازش سایت محمد آباد موافقت شده است

وی در پایان صحبت‌هایش بیان کرد: علاوه بر این با لایحه شهرداری قزوین مبنی بر تعمیرات اساسی بخشی از خط پردازش سایت محمد آباد موافقت شد که با اجرایی شدن این طرح شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه خواهیم بود که البته بازسازی و به‌روزرسانی سایت محمد آباد نیازمند بودجه‌های چند ده میلیارد تومانی است که از عهده شهرداری خارج بوده و لازم است برای این کار از بودجه‌های ملی و استانی استفاده شود.

حسین عمویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت پسماند در استان اظهار کرد: شرایط تولید پسماند در استان بنا به مناسبت‌ها و شرایط متفاوت است اما به طور تقریبی می‌توان گفت سرانه تولید پسماند روزانه ۳۰۰ تن در قزوین و ۶۵۰ الی ۷۰۰ تن در استان است.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین بیان کرد: تولید پسماند در سراسر کشور نیز دچار نوسان است که استان قزوین با توجه به جمعیت استان میزان تولید پسماند استان وضعیت نرمالی دارد.

وی افزود: زباله پس از جمع‌آوری از سطح شهر به ایستگاه میانی زباله شهری و از آنجا به مجتمع پردازش مرکزی شهرداری یا همان سایت محمد آباد منتقل می‌شود.

امکان بهره‌برداری ۲۰ ساله از سایت محمدآباد وجود دارد

این مسئول ابراز کرد: با توجه به شرایط موجود در سایت محمدآباد این سازمان در حال پیگیری دو اقدام اساسی در کوتاه مدت و بلند مدت است که در طرح کوتاه مدت اقداماتی نظیر بی خطرسازی و اجرای مصوبات اداره کل محیط زیست در خصوص رعایت و بی خطر سازی شرایط زیستی انجام می‌شود و در گام دوم نیز سیاستگذاری جذب سرمایه‌گذار و همکاری با بخش خصوصی انجام می‌شود که در این راستا نیز اقداماتی نظیر ساخت لندفیل، خطوط پردازش و تسویه خانه و غیره در دستور کار قرار می‌گیرد که با اجرای اقدامات مطرح شده امکان افزایش مدت زمان بهره‌برداری از سایت به حدود تقریبی ۲۵ سال خواهد رسید.

وی ادامه داد: جمع‌آوری پسماندهای خشک و تفکیک از مبدا در اولویت این سازمان قرار دارد که ما امیدواریم در طی چندماه آینده بتوانیم در خصوص زباله‌های خشک به درآمدزایی نیز برسیم.

این مسئول تاکید کرد: در خصوص احداث سایت جدید نیازمند تصمیم‌گیری‌ها و سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان هستیم که با پیگیری شهردار و شورای شهر امیدواریم بتوانیم در آینده در این قسمت نیز موفق عمل کنیم‌.

با توجه به اینکه میزان تولید پسماند در استان تقریباً وضعیت متعادلی دارد رسیدن به این نکته که بسیاری از مسائل موجود پسماند و دفع زباله مربوط به عدم مدیریت صحیح است باید برای پسماند پنجره نگاه متفاوتی گشود و از این مسئله به عنوان یه منبع درآمد نگریست که بااین وجود نه تنها بسیاری از مسائل مربوط به پسماند برطرف می‌شود بلکه این امر سبب اشتغالزایی و تولید سرمایه نیز فراهم می‌کند.