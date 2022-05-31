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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۱۵

به منظور تعمیرات تاسیساتی؛

دانشجویان خواجه نصیر تا نیمه تیرماه خوابگاه را تخلیه می کنند

دانشجویان خواجه نصیر تا نیمه تیرماه خوابگاه را تخلیه می کنند

معاونت دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد دانشجویان تا نیمه تیرماه نسبت به تخلیه خوابگاه اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در اطلاعیه‌ای زمان تخلیه خوابگاه‌ها را در نیمسال دوم تحصیلی اعلام کرد.

در این اطلاعیه‌ای آمده است: به منظور سمپاشی و تعمیرات تاسیساتی کلیه خوابگاه‌های این دانشگاه از ۱۵ تیرماه تعطیل می‌شود بنابراین دانشجویان ساکن خوابگاه باید تا نیمه تیرماه نسبت به تخلیه خوابگاه اقدام کنند.

لازم است که دانشجویان موعد مقرر خوابگاه را ترک کنند چرا که از تردد دانشجویان جلوگیری می‌شود، همچنین زمان اسکان تابستانه خوابگاه‌ها از طریق سایت معاونت دانشجویی اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 5503611
مهتاب چابوک

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