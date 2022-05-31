سیره امام و سیر انقلاب بدون تحریف به نسل جدید منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، در جلسه هیئت های مذهبی یزد با محوریت برنامه های ۱۴ و ۱۵ خرداد، با تاکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره امام خمینی (ره) اظهار کرد: با توجه به فعالیت های دشمنان در زمینه به فراموشی سپردن بزرگانی همچون امام راحل و شهید قاسم سلیمانی، این وظیفه ما و آحاد مردم است که یاد و خاطره شخصیت های شاخص کشور را همانگونه که بودند زنده نگه داریم.

امام جمعه یزد تاکید کرد: باید مراقب باشیم که نام و شخصیت امام خمینی (ره) در ذهن فرزندانمان باقی بماند و در این زمینه باید فعالیت های هدفمند انجام دهیم و سیره امام در انقلاب را به درستی انتقال دهیم.

وی با اشاره به اجرای زیبای سرود سلام فرمانده، اینگونه فعالیت ها را در جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره امام زیبا دانست و افزود: فرزندان این نسل سربازان امام هستند، همانگونه که خود امام اشاره کردند که سربازان من اکنون در گهواره ها هستند.

امام جمعه یزد زنده نگهداشتن یاد امام خمینی (ره) را احیای امام زمان دانست و گفت: زنده نگه داشتن نام امام برابر با زنده نگه داشتن نام قرآن و اسلام است و به بیان رهبری، انقلاب بدون امام اصلاً معنایی ندارد.

ناصری با تاکید بر سفارش امام در مورد زنده نگه داشتن واقعه ۱۵ خرداد، تصریح کرد: امام بیان داشتند که ۱۵ خرداد را همانند عاشورا باید زنده نگه داشت و این واقعه را می توان جرقه انقلاب اسلامی دانست.

وی امام خمینی (ره) را به عنوان بکائین و یا همان گریه کننده زیاد دانست و بیان کرد: امام خمینی (ره) توکل به خدا و توسل به ائمه اطهار (ع) را در همه دوران زندگی خویش داشتند و این دو مهم رمز پیروزی و استحکام انقلاب است.

امام جمعه یزد با بیان خاطره ای از امام راحل در زمینه اهمیت مال و خوراک حلال برای ایشان، گفت: امام در زمانی که در فرانسه بودند در مورد اجازه کشتار دام توسط شهردار آن منطقه از همراهانشان سوال پرسیدند، آنها در پاسخ امام گفتند که ما خودمان ذبح شرعی را در گوشه ای از همین باغ انجام می‌دهیم چون به شرعی بودن ذبح در فرانسه اعتماد نداریم. امام در پاسخ گفت: چرا من را به خوردن مال حرام وا داشتید، فوراً بروید و از شهردار منطقه عذرخواهی کنید که بدون اجازه ایشان این کار را انجام دادید.

ناصری گفت: امام در تمام زمینه ها و در تمام لحظات همواره به فکر اسلام و مردم بود و ما نباید در حق امام و شهدا کوتاهی کنیم و باید سیره و سیرت این عزیزان را همواره زنده نگه داریم و سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.