امید رضایانی رئیس هیئت وزنه برداری استان گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی ریاست هیئت وزنه برداری گلستان صبح سه‌شنبه با حضور علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری و دیگر اعضای مجمع برگزار و امید رضایانی به مدت چهار سال به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

امید رضایانی تنها کاندیدای احراز سمت ریاست هیئت وزنه برداری استان گلستان بود که در پایان از مجموع ۱۹ رای ماخوذه با کسب ۱۱ رای در مقابل ۸ رای سفید به مدت چهار سال عهده دار این سمت شد.

سرپرستی هیئت وزنه برداری استان گلستان طی ۱۴ ماه گذشته بر عهده حسین سعادتی نژاد بود.

همچنین انتخابات هیئت رئیسه وزنه برداری استان گلستان هم برگزار و سیدحسن میرکتولی و امین زینعلی به عنوان اعضای هیئت رئیسه، شیما رنجبر به عنوان نایب رئیس، محسن زحمتکش به عنوان خزانه دار و سمانه حاج حسینی به عنوان کارشناس خبره انتخاب شدند و با تائید اعضای مجمع علی اکبر کریم آبادی به عنوان بازرس این هیئت انتخاب شد.