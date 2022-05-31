ثبت ۶۰۰ تخلف توسط نانوایی های زنجان

روح الله حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازرسی از نانواییها در استان با قوت انجام میشود، گفت: در این میان از ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ بازرسی از نانواییهای استان انجام گرفته است.
وی اظهار کرد: از این تعداد ۶۰۰ تخلف توسط نانواییهای استان رخ داده است و عمده تخلف نانواییها مربوط به گران فروشی و کم فروشی میباشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: طرح هوشمند یارانه آرد در استان به خوبی جلو میرود و روزهای آینده هم بازرسی شدت میگیرد.
حسنی با بیان اینکه طی چند روز آینده مابقی نانواییها به دستگاه هوشمند نصب خواهند شد، ابراز کرد: خوشبختانه با اجرای این طرح از تخلفات بسیار زیادی جلوگیری میشود.
وی با بیان اینکه با هوشمند شدن دستگاهها از گران فروشی و قاچاق آرد هم جلوگیری میشود، افزود: روزانه بازرسی در استان انجام میشود.
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