عبدالله اسفندیاری تهیه کننده فیلم "خواب لیلا" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "این فیلم هم اکنون در مراحل پایانی صداگذاری توسط مسعود بهنام و ساخت موسیقی توسط بردیا کیارس قرار دارد. "خواب لیلا" تا اواخر هفته آینده برای نمایش آماده می شود و به زودی برای گرفتن پروانه نمایش فیلم اقدام خواهم کرد."

وی درباره زمان نمایش فیلم افزود: "اگر زمان مناسبی برای اکران عمومی فیلم تا قبل از جشنواره به وجود آید حتما آن را به نمایش می گذاریم. اما اگر این زمان مهیا نشد "خواب لیلا" را در جشنواره فیلم فجر امسال شرکت خواهیم داد."

فیلمنامه "خواب لیلا" را میرفلاح، شاهرخ دولکو و حبیب الله شیرازیان به طور مشترک نوشته اند. این فیلم در ژانر وحشت قرار دارد و داستان دختری 26 ساله را روایت می کند که به تنهایی در خانه موروثی پدر و مادرش زندگی می کند و مورد حمله وحشیانه دختری شش ساله قرار می گیرد که قدرتی خارق العاده دارد.

فاطمه معتمد آریا، لیلا زارع، پژمان بازغی، فرخ نعمتی، محسن قاضی مرادی، سارا و پریا پدرام بازیگران، محمود کلاری مدیر فیلمبرداری، ایرج رامین فر طراح صحنه و لباس، مهرداد میرکیانی طراح چهره پردازی و مریم حضرتی مدیر روابط عمومی فیلم هستند.