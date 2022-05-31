به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر یک روزه علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو به استان زنجان و هیأت همراه به صورت هوایی از سد مشمپا در زنجان بازدیدند کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان زنجان در این بازدید، به اتمام سد مشمپا در غرب زنجان اشاره کرد و گفت: آغاز مطالعات سد مشمپا در سال ۸۳ آغاز و کلنگ ساخت سد مشمپا در سال ۸۸ به زمین زده شده است.
اسماعیلی افشاری تاکید کرد: در سال ۳۹۲ طی قراردادی به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان گفت: با توجه منابع آب زیر زمینی و سطحی محدود در استان نیازمند اتمام پروژههای آبی نیمه تمام در استان هستیم.
افشاری تاکید کرد: پیشرفت فیزیکی سد مشمپا ۳۹ درصد است و این سد یکی از سدهای مهم استان زنجان است.
وی به اهداف احداث سد مشمپا در زنجان اشاره کرد و گفت: هدف از احداث سد مشمپا رفع کمبود نیاز آب شرب و صنعت شهرستان زنجان و ۲۱۹ روستا تا افق ۱۴۲۵، بهبود در تأمین نیاز آبی اراضی کشاورزی پاییندست سد، افزایش حیات اقتصادی سد سفید رود و سد شهریار، اشتغالزایی برای جلوگیری از مهاجرت بیرویه است.
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