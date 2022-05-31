بازرگانان بوشهر با مناطق شاخ آفریقا ارتباط تجاری دیرینه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدیزاده صبح سهشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان بوشهر با سفیر آفریقای جنوبی اظهار داشت: در راستای توسعه همکاریهای دوجانبه آمادگی کاملی داریم و حمایتهای لازم به خوبی صورت میگیرد.
وی با اشاره به تاریخچه ارتباطات تجاری بازرگانان استان بوشهر با کشورهای شاخ آفریقا بیان کرد: فعالان اقتصادی و بازرگانان استان بوشهر ارتباط نزدیکی با آفریقا دارند.
استاندار بوشهر با اشاره به بازدید سفیر آفریقا از توانمندیهای استان در بخشهای تولیدی، سرمایهگذاری، بندری، تجارت دریایی تصریح کرد: استان بوشهر دارای ظرفیتهای مختلف اقتصادی، تجاری، سرمایهگذاری و صادراتی است.
وی با اشاره به فرصتهای مناسب برای توسعه پایدار روابط بوشهر و آفریقای جنوبی تاکید کرد: این استان فرصت مهمی برای توسعه روابط تجاری با آفریقای جنوبی را فراهم کرده است.
محمدیزاده بیان کرد: در راستای تقویت توسعه روابط تجاری و اقتصادی استان بوشهر با کشور آفریقای جنوبی پیشنهاد میشود بوشهر بهعنوان خواهرخواندگی یکی از شهرهای ساحلی آفریقای جنوبی مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه خرما در استان بوشهر خاطر نشان کرد: این نمایشگاه در ماه دوم سال میلادی جدید در بوشهر برگزار و از سفیر، فعالان اقتصادی و تجار آفریقای جنوبی برای حضور در این نمایشگاه دعوت میشود
استاندار بوشهر با اشاره به تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: آمریکا در تحریمها علیه ایران شکست خورده که همه سیاستمداران بر این مهم اتفاق نظر دارند.
وی توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مختلف را از آثار شکست تحریمهای آمریکا دانست و تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی روابط تجاری و اقتصادی استان بوشهر با آفریقای جنوبی تقویت میشود و گسترش مییابد.
محمدیزاده محصولات صادراتی استان را برشمرد و اضافه کرد: ظرفیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری استان بوشهر در قالب یک بسته ارائه میشود.
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