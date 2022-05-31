مدیرکل بنیاد مسکن کرمانشاه معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع و معارفه مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه ظهر سه شنبه با حضور اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این مراسم از خدمات بابک عاطفی مدیرکل پیشین بنیاد مسکن استان کرمانشاه تقدیر و شمس الله خدادادی به عنوان مدیرکل جدید بنیاد مسکن استان کرمانشاه معرفی شد.

بابک عاطفی مدیر کل پیشین بنیاد مسکن استان کرمانشاه در این مراسم با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این اداره کل طی یک دهه اخیر، اظهار کرد: تا سال ۱۳۹۰ طرح هادی تنها ۴۲۰ روستای استان کرمانشاه اجرا شده بود که هم اکنون این تعداد به ۹۶۰ روستا رسیده است.

وی با اشاره به اینکه میانگین اجرای طرح هادی در کرمانشاه برابر با میانگین کشوری است، افزود: در حال حاضر طرح هادی در ۵۴ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار جمعیت در این استان اجرا شده است.

مدیرکل پیشین بنیاد مسکن استان کرمانشاه به حوزه مقاوم‌سازی روستایی در استان اشاره و تصریح کرد: کرمانشاه ۱۱۸ هزار و ۷۸۱ واحد مسکونی روستاهای بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارد و تاکنون از این تعداد ۸۵ هزار و ۲۰۰ واحد آن مقاوم سازی شده که ۲۸ هزار واحد آن مربوط به بازسازی زلزله سال ۱۳۹۶ است.

عاطفی بیان کرد: تا سال ۱۳۹۰ تنها ۲۹ هزار واحد مسکونی روستایی در این استان مقاوم سازی شده بود.

به گفته وی، تا کنون ۷۲ درصد واحدهای روستایی بالای ۲۰ خانوار جمعیت در استان کرمانشاه مقاوم سازی شده است.

عاطفی با بیان اینکه طی ۱۰ سال گذشته ۳۷۰ روستای این استان به صورت رایگان آسفالت شده‌اند، گفت: طی مدت مذکور حدود سه هزار و ۵۲۷ قطعه زمین به روستاییان واگذار شده است.

همچنین شمس الله خدادادی مدیرکل جدید بنیاد مسکن استان کرمانشاه در این مراسم با ابراز امیدواری از ادامه روند همکاری خوب مجموعه بنیاد، گفت: در راستای ارائه خدمات بیشتر به مردم و آبادانی شهرها و روستاهای استان کرمانشاه همه توان خود را به کار خواهیم گرفت.