۱۵۶ پرونده اموال تملیکی استان بوشهر تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای آن اقدامات گسترده‌ای در استان بوشهر صورت گرفته است.

وی با اشاره به بررسی ۳۳۷ فقره پرونده موجود اموال تملیکی در دادگستری استان بوشهر طی سال جاری بیان کرد: ۱۵۶ پرونده به ارزش ۲۴۲ میلیارد و ۳۵ میلیون ریال، با هماهنگی دستگاه قضائی و سازمان اموال تملیکی استان تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: از پرونده‌های تعیین تکلیف شده، کالاهای ضبط شده متعلق به ۱۲۸ پرونده به ارزش بیش از ۶۷ میلیارد ریال فروخته شده است.

وی با بیان اینکه اموال ۹ پرونده به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال اعاده شده است افزود: اموال ۱۵ پرونده به ارزش بیش از ۱۶۱ میلیارد ریال استرداد و اموال چهار پرونده به ارزش بیش از یک میلیارد ریال واگذاری شده است.

جمادی بیان کرد: ۱۸۱ فقره پرونده اموال تملیکی به ارزش ریالی بیش از ۳۳۰ میلیارد ریال در حال رسیدگی است که امیدواریم با همکاری سازمان اموال تملیکی استان به‌زودی این پرونده‌ها و اموال ضبط شده آن‌ها نیز تعیین تکلیف شوند.