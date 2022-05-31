ثبات در آمارهای کرونایی گیلان/ ۴۴ بیمار بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فردین مهرابیان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه روند کاهش آمارهای کرونایی در استان گیلان، اظهار کرد: در آمار بستریهای روزانه و مجموع بیماران شاهد یک ثابت هستیم.
وی با تأکید بر اینکه قطعاً همکاری و مشارکت مردم در تداوم این روند و پایان کرونا در گیلان تأثیرگذار است، افزود: رعایت دستور العمل های بهداشتی باید ادامه داشته باشد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بستری ۱۳ بیمار جدید کرونایی در بیمارستانهای استان، گفت: این تعداد در ماههای اخیر پایینترین تعداد بستری روزانه بوده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۴۴ بیمار کرونایی در بیمارستانهای استان گیلان بستری هستند، اضافه کرد: حال هفت بیمار نیز وخیم گزارش شده است.
مهرابیان با اشاره به هفت بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای گیلان بستری هستند، گفت: خوشبختانه در شبانه روز گذشته بیماری به این بخش منتقل نشده است.
نظر شما