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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۳۵

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

ثبات در آمارهای کرونایی گیلان/ ۴۴ بیمار بستری هستند

ثبات در آمارهای کرونایی گیلان/ ۴۴ بیمار بستری هستند

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به روند ثابت آمارهای کرونایی در این استان، گفت: هم اکنون ۴۴ بیمار کرونایی در بیمارستان های گیلان بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین مهرابیان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه روند کاهش آمارهای کرونایی در استان گیلان، اظهار کرد: در آمار بستری‌های روزانه و مجموع بیماران شاهد یک ثابت هستیم.

وی با تأکید بر اینکه قطعاً همکاری و مشارکت مردم در تداوم این روند و پایان کرونا در گیلان تأثیرگذار است، افزود: رعایت دستور العمل های بهداشتی باید ادامه داشته باشد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بستری ۱۳ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان‌های استان، گفت: این تعداد در ماه‌های اخیر پایین‌ترین تعداد بستری روزانه بوده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۴۴ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان گیلان بستری هستند، اضافه کرد: حال هفت بیمار نیز وخیم گزارش شده است.

مهرابیان با اشاره به هفت بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های گیلان بستری هستند، گفت: خوشبختانه در شبانه روز گذشته بیماری به این بخش منتقل نشده است.‌

کد مطلب 5503812

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