به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تخصیص اعتبار لازم، پروژه پل سیدرضا که بر روی رودخانه گپ و در کمربندی گناوه به دیلم در حال احداث است سرعت بیشتری میگیرد.
وی افزود: پل جدید دارای سه دهانه ۲۰ متری، ۱۲ متر عرض و ۲۴ عدد شمع به عمق میانگین ۲۰ متر است که همین امر باعث استحکام و عمر بیشتر پل میشود.
اخترشناس بیان داشت: اعتبار پیش بینی شده برای ساخت پل سیدرضا بیش از ۱۹۳ میلیارد ریال است که از محل اعتبارات استانی تأمین شده است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر اضافه کرد: مدت زمان اجرای پروژه پل جدید سیدرضا ۱۸ ماه است و هم اکنون این پروژه با هفت درصد پیشرفت در حال اجرا است.
وی، عرض پل جدید را با توجه به طرح توسعه کریدور شمال به جنوب مناسب بیان کرد و گفت: پل قدیم دارای ۵.۵ متر عرض بود که موجب گره ترافیکی در کمربندی گناوه میشد ولی پل جدید دارای ۱۲ متر عرض است که انشاالله با بهره برداری از آن مشکل گره ترافیکی در محور مذکور نخواهیم داشت.
اخترشناس تصریح کرد: عمر بالا و کم عرض بودن پل قدیمی سیدرضا و حجم تردد بسیار بالا از جمله دلایل احداث پل جدید میباشد که با بهره برداری از آن این دغدغهها برطرف میشود.
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