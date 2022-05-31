به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاهپور احمدی ظهر امروز سه‌شنبه ضمن حضور در منطقه امیری آبادان و در محل ریزش ساختمان متروپل در جمع خبرنگاران بیان کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه متروپل گردان‌های بسیج و سپاه به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه آبادان افزود: در همین راستا سپاه حضرت ولی عصر (ع) قرارگاهی را برای امدادرسانی تشکیل داد و شخص فرمانده این سپاه نیز در محل مستقر بوده و برنامه تأمین امنیت منطقه و کمک به نیروهای امدادی در فرآیند آوار برداری در دستور کار این مجموعه قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین در راستای تسریع روند کار آواربرداری با به‌کارگیری ظرفیت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا جبهه جدیدی در ضلع شرقی ساختمان مورد نظر ایجاد شد تا این امر نیز فرایند عملیات آواربرداری از متروپل را به سرعت به پیش برد.

احمدی تصریح کرد: نیروهای سپاه تا لحظه آخر در کنار مردم هستند و در تلاش هستیم تا آواربرداری سریع‌تر انجام شود و مردم منطقه امیری آبادان به روال سابق زندگی خود برگردند.