به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد پورنقی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بیمارستان‌های فاروج، اظهار کرد: مردم، مسئولان و سمن‌ها سه ضلع مثلث همبستگی در حوزه سلامت هستند که در کنار یک دیگر می‌توانند اهداف این حوزه را پیش ببرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه مراقبت‌های ویژه قلبی (ccu) یکی از حیاتی‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های حرفه‌ای بیمارستان محسوب می‌شود، گفت: افتتاح این بخش در بیمارستان شهدای فاروج یکی از اتفاقات خوب شهرستان در حوزه بهداشت و درمان است.

وی با اشاره به مهم‌ترین عوامل بروز بیماری‌های قلبی و عروقی تصریح کرد: با سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت و مرحله پیشگیری از بروز عوامل بیماری، می‌توان هزینه‌های بخش درمان را کاهش داد.

پورنقی گفت: بخش مراقبت‌های ویژه قلبی در بیمارستان فاروج با دو تخت ccu، یک تخت اکسترا و دو تخت post ccu با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال تجهیز و راه‌اندازی شده که ۱۰ میلیارد ریال آن با کمک خیران تأمین شده است.