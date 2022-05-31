به گزارش خبرنگار مهر، رضا نظری پیش از ظهر سه شنبه در جمع فرهنگیان گرگان اظهار کرد: مطابق با فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تعلیم، تهذیب و ورزش سه اصل مهم در پرورش نسل آینده کشور است که اگر بتوانیم به درستی در نظام آموزشی پیاده کنیم به اهداف خود در آموزش دست پیدا خواهیم کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان افزود: درباره آموزش دانش آموزان ۱۰ رویکرد را تعریف و در قالب هیئتهای اندیشهورز دانش آموزی در استان عملیاتی کردهایم.
وی تصریح کرد: گلستان ملقب به رنگین کمان اقوام و ایران کوچک است و ما برای تهذیب دانش آموزان در چنین فضایی قرارگاه قرآنی دانشآموزی را در استان ایجاد و به دستاوردهای بزرگی دست یافتیم.
نظری بیان کرد: در قرارگاه قرآنی به نیت ۱۴ معصوم تعداد ۱۴ هزار دانشآموز در بخشهای مختلف روخوانی، روان خوانی، تفسیر و سبک زندگی اسلامی آموزش دیدند.
وی افزود: در دولت جدید تنها در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۴ پروژه ورزشی در استان به بهره برداری خواهد رسید که ۵۰ درصد پروژهها در هفته دولت و ۵۰ درصد پروژهها در ۲۲ بهمن افتتاح خواهد شد.
نظری توضیح داد: پروژههای ورزشی تا پیش از امسال به کندی در گلستان اجرا میشد و در طول ۲۵ سالی که از عمر استان شدن گلستان میگذرد تنها ۷۰ پروژه ورزشی در استان اجرا شده بود، اما با عنایت دولت جدید اجرای پروژههای ورزشی در استان سرعت گرفته است.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان:
۴۴ پروژه ورزشی در مدارس گلستان به بهره برداری می رسد
گرگان- مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۴ پروژه ورزشی در استان به بهره برداری خواهد رسید که ۵۰ درصد پروژهها در هفته دولت و ۵۰ درصد نیز ۲۲ بهمن افتتاح خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا نظری پیش از ظهر سه شنبه در جمع فرهنگیان گرگان اظهار کرد: مطابق با فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تعلیم، تهذیب و ورزش سه اصل مهم در پرورش نسل آینده کشور است که اگر بتوانیم به درستی در نظام آموزشی پیاده کنیم به اهداف خود در آموزش دست پیدا خواهیم کرد.
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