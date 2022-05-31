شکست دیگری برای جعجع/ الیاس بوصعب معاون رئیس پارلمان لبنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند که پس از انتخاب مجدد نبیه بری به عنوان رئیس پارلمان لبنان، الیاس بوصعب هم به عنوان معاون او انتخاب شده است.

بر اساس این گزارش، الیاس بوصعب در رقابت با غسان سکاف موفق به کسب ۶۵ رای شد و این در حالی است که سکاف ۶۰ رای نمایندگان را به خود اختصاص داد.

در جریان رای گیری، دو نماینده رای سفید و یک نماینده هم رای باطله داد.

الیاس بوصعب نامزد جریان ملی آزاد و متحد حزب الله لبنان است و سکاف وابسته به حزب سمیر جعجع است.

به این ترتیب حزب نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع وابسته به غرب و سعودی‌ها متحمل شکست جدیدی شد.

روعی کایس تحلیلگر رسانه صهیونیستی کان در این باره اذعان کرد: دستاورد دیگری برای اردوگاه حزب الله؛ پس از اینکه نبیه بری موفق به تکیه زدن مجدد بر کرسی ریاست پارلمان شد، الیاس بوصعب نامزد مسیحی متحد حزب الله هم به عنوان معاون رئیس پارلمان لبنان انتخاب شد.