مراسم حج باید منجر به بیداری مسلمانان شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری ظهر سه شنبه در دیدار مدیر حج و زیارت و کارگزاران کاروان حج در خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: حج مهم‌ترین و بزرگ‌ترین اجتماع انسانی است که هرسال اتفاق می‌افتد و در کنار اجتماع ۲۰ میلیونی اربعین از نمادهای فراگیری اسلام و تشیع محسوب می‌شود.

امام‌جمعه بجنورد ادامه داد: حج نماد وحدت و برادری و برابری است که در قالب آن مردم از کشورها و فرقه‌های مختلف اسلامی در کنار هم به انجام مراسم مذهبی می‌پردازند و این گردهمایی بهترین فرصت برای خوار و ذلیل کردن نفس سرکش انسان‌هاست؛ هر چند که راه سختی برای رسیدن به این مقاصد در پیش است.

وی اضافه کرد: مراسم حج نقش بسیار مهمی در بیداری مسلمانان دارد؛ به‌گونه‌ای که متفکران اسلامی، همواره درصدد بهره‌گیری از این ظرفیت برای احیای ملت‌های مسلمان و تقابل با جبهه ظلم و کفر هستند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی بیان داشت: مسئولان کاروان‌ها و حجاج باید به‌خوبی از فلسفه حج آگاه باشند و انسانیت را به معنای واقعی در این ایام درک و به زائران نیز القا کنند.

حجت الاسلام نوری در پایان گفت: خداوند در موسم حج با انواع سختی‌ها، خشکی و دوری از سرزمین، انسان‌ها را می‌آموزد و بنده واقعی در ایام حج با سربلندی از این امتحان الهی بیرون می‌آید.