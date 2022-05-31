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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۲۸

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی:

مراسم حج باید منجر به بیداری مسلمانان شود

مراسم حج باید منجر به بیداری مسلمانان شود

بجنورد- نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: مراسم حج نقش بسیار مهمی در بیداری مسلمانان دارد؛ به‌گونه‌ای که متفکران اسلامی همواره درصدد بهره‌گیری از این ظرفیت برای مقابله با کفر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری ظهر سه شنبه در دیدار مدیر حج و زیارت و کارگزاران کاروان حج در خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: حج مهم‌ترین و بزرگ‌ترین اجتماع انسانی است که هرسال اتفاق می‌افتد و در کنار اجتماع ۲۰ میلیونی اربعین از نمادهای فراگیری اسلام و تشیع محسوب می‌شود.

امام‌جمعه بجنورد ادامه داد: حج نماد وحدت و برادری و برابری است که در قالب آن مردم از کشورها و فرقه‌های مختلف اسلامی در کنار هم به انجام مراسم مذهبی می‌پردازند و این گردهمایی بهترین فرصت برای خوار و ذلیل کردن نفس سرکش انسان‌هاست؛ هر چند که راه سختی برای رسیدن به این مقاصد در پیش است.

وی اضافه کرد: مراسم حج نقش بسیار مهمی در بیداری مسلمانان دارد؛ به‌گونه‌ای که متفکران اسلامی، همواره درصدد بهره‌گیری از این ظرفیت برای احیای ملت‌های مسلمان و تقابل با جبهه ظلم و کفر هستند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی بیان داشت: مسئولان کاروان‌ها و حجاج باید به‌خوبی از فلسفه حج آگاه باشند و انسانیت را به معنای واقعی در این ایام درک و به زائران نیز القا کنند.

حجت الاسلام نوری در پایان گفت: خداوند در موسم حج با انواع سختی‌ها، خشکی و دوری از سرزمین، انسان‌ها را می‌آموزد و بنده واقعی در ایام حج با سربلندی از این امتحان الهی بیرون می‌آید.

کد مطلب 5503934

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