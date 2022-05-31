رسانه ها و مطبوعات ریه های تنفسی هر جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی ایلام با بیان اینکه رسانه‌ها ریه‌های تنفسی هر جامعه هستند تاکید کرد: اگر انتقاد و مطالبه‌ای که مردم دارند از زبان رسانه‌ها بیان شود آرام بخش خواهد بود، حداقل حرف مردم گفته شود، مدیر مربوطه هم باید پاسخگو باشد

وی افزود: به رسانه‌ها فضا بدهیم که نقد منصفانه داشته باشند و در جایی که رسانه‌ها تشویش اذهان عمومی داشته باشند مطابق قانون عمل شود.

امام جمعه ایلام با اشاره به بحث ازدواج و ترغیب اقشار مختلف به فرزندآوری بیان کرد: نباید در اجرای مصوبات قانونی کوتاهی کرد، بانک‌ها در ارائه تسهیلاتی و وام‌هایی که بر اساس دستورالعمل‌ها برای فرزندآوری ابلاغ شده است، پای کار باشند و حداقل آنچه که ابلاغ شده است را اجرا کنند.

کریمی تبار تصریح کرد: از سوی دیگر نیز باید فرهنگ فرزندآوری و ازدواج در جامعه توسعه و ترویج داده شود.

امام جمعه ایلام افزود: برخی مدیران آن گونه که باید و شاید پاسخگو نیستند، مدیران باید پاسخگو باشند، انتصابات و به کار گیری افراد در جامعه باید قابل دفاع و قابل توجیه باشد.

وی به برگزاری اردوها و تورهای تفریحی در استان با آغاز فصل تابستان اشاره کرده و گفت: گروه‌هایی در قالب تورهای تفریحی در این ایام از خارج استان وارد استان می‌شوند و که باید دستگاه‌های متولی بر رعایت شئونات اسلامی و حفظ فرهنگ بومی منطقه کنترل و نظارت لازم را داشته باشند.