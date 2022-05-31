ساخت ۵ سازه بحرانی در شهر ایلام متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علی رحمی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی و علت عدم نظارت بر ساخت و سازها ی صورت گرفته از سوی دستگاههای متولی و ساخت و سازهای غیر مجاز ایلام اعلام کرد: با توجه به گزارشات و بررسیهای به عمل آمده و طرح در کارگروه و بنا بر دستور قضایی دادستان عمومی و انقلاب و مرکز ایلام تعداد ۵ ساختمان بلند مرتبه نا ایمن و خطرناک بدون مجوز لازم در شهر ایلام متوقف و از هرگونه عملیات ساخت و ساز آنها جلوگیری میشود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام بیان داشت: از نظر این دادستانی هیچگونه محدودیتی برای اعلام اسامی و اطلاعات ساختمانها و اماکن ناایمن و خطرناک در سطح استان ایلام که از آن به ساختمان بحرانی تعبیر شده است، وجود ندارد و این دادستانی همواره پیگیر وظایف قانونی دستگاههای مسئول در این رابطه بوده است.
وی با تأکید بر اینکه دادستانی ایلام به عنوان مدعی العموم مرتباً اقدامات قانونی مربوط به ساختمانهای ناایمن را از طریق دستگاههای مسئول مطالبه کرده است، بیان کرد: دستگاههای مسئول در بحث ساخت و ساز اماکن دقت کافی در رعایت قانون و مقررات و دستورالعملها داشته باشند و با گزارشگیری مستمر از دستگاههای مسئول از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ایلام رصد میشود.
علی رحمی در ادامه ضمن تشریح پیگیریهای دادستانی ایلام در رابطه با ساماندهی و ارتقای ایمنی برخی از اماکن مهم، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات دادستان ایلام در زمینه حفظ حقوق عامه امروز بیش از هرزمان دیگری، موضوع ارتقای ایمنی در ساخت و سازها با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و جلسات متعددی با دعوت از نمایندگان سازمانهای مسئول در دادسرای عمومی و انقلاب ایلام برای رسیدگی به وضعیت ساختمان با تشکیل کارگروه تخصصی ویژه ارتقای ایمنی با جلسات هفتگی برگزار خواهد شد.
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