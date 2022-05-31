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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۶:۳۸

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان همدان خبر داد؛

خرید و ذخیره سازی ۳۰۰ تن مرغ مازاد بر نیاز در استان همدان

خرید و ذخیره سازی ۳۰۰ تن مرغ مازاد بر نیاز در استان همدان

همدان- مدیرکل پشتیبانی امور دام استان همدان گفت: اقدام به خرید و ذخیره سازی بیش از ۳۰۰ تن مرغ مازاد بر نیاز بازار شده و این روند همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل اینانلو در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در راستای تنظیم بازار گوشت قرمز و تأمین نیاز مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر همزمان با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان در قالب سهمیه‌های تخصیصی و بر اساس معرفی نامه‌های صادره از سوی معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی اقدام به توزیع گوشت شد.

وی ادامه داد: در این راستا، تاکنون اقدام به توزیع حدود ۸۸ تن گوشت گوساله و گوسفند منجمد از محل داخلی و وارداتی شده که با توجه به نیاز بازار همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان همدان خاطرنشان کرد: با توجه به تاکید مقام عالی وزارت در زمینه جمع آوری مرغ مازاد بر نیاز بازار و در راستای تسهیل روند اجرایی طرح مردم سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از ابتدای شروع طرح، در پیش گرفته شده است.

اینانلو تصریح کرد: با استفاده از تمامی ظرفیت‌های کشتارگاهی و ذخیره‌سازی استان، اقدام به خرید و ذخیره سازی بیش از ۳۰۰ تن مرغ مازاد بر نیاز بازار شده و این روند همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 5503998

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