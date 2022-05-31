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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۶:۱۵

تصادف مرگبار در محور کازرون به بالاده

تصادف مرگبار در محور کازرون به بالاده

کازرون - تصادف یک دستگاه سواری پژو پارس و یک دستگاه نیسان در محور کازرون به بالاده ۴ کشته و زخمی برجای گذاشت.

رئیس اورژانس شهرستان کازرون در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: در این حادثه مرگبار که در ساعت ۱۲ و ۵۲ دقیقه اتفاق افتاد دو نفر مصدوم و دو نفر از سرنشینان خودرو سواری جان باختند.

بهمن جمشیدی ادامه داد: ‏با اعلام این خبر بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه آمبولانس آتش نشانی به محل حادثه در محور کازرون به بالاده در منطقه سیف آباد اعزام شدند که علی رغم حضور به موقع عوامل اورژانس بر بالین مصدومان حادثه، کودک ۴ ماهه و ۱۰ ساله بر اثر شدت جراحات در دم جان باختند.

رئیس اورژانس کازرون اظهار کرد: دو مصدوم پس از انجام اقدامات به بیمارستان ولیعصر کازرون منتقل شدند. علت این حادثه از سوی عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی بررسی و اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5504012

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