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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۶:۲۶

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

مجموعه های عکاسی از کهگیلویه و بویراحمد به جشنواره رضوی راه یافت

مجموعه های عکاسی از کهگیلویه و بویراحمد به جشنواره رضوی راه یافت

یاسوج_ رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد از راهیابی دو مجموعه عکس هنرمندان استان به جشنواره عکس رضوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: پس از داوری یک هزار و ۱۱۱ اثر ارسالی از ۲۸ استان کشور از سوی هیئت داوران، ۳۴ اثر به بخش‌های دلتنگی، مجموعه، حرفه‌ای و یادگاری خانوادگی راه یافتند.

وی ابراز داشت: از این میان چهار اثر به بخش مجموعه این جشنواره راه یافت که دو مجموعه «حسن فتاحیان» و «اسحاق آقایی» از عکاسان هم استانی در زمره راه یافتگان به این بخش قرار گرفتند.

اسلامی تصریح کرد: یازدهمین جشنواره ملی عکس از هشتم تا یازدهم ماه جاری به میزبانی خراسان شمالی در راستای توسعه فرهنگی و پاسداشت فرهنگ منور، ناب و جریان ساز رضوی و تولید آثار هنری برگرفته از آموزه‌های دینی، اخلاقی و اجتماعی امام رضا (ع) برگزار می‌شود.

کد مطلب 5504014

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