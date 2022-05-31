اعزام بیش از ۵هزار زائر از استان مرکزی در سالگرد ارتحال امام (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عسگری ظهر سهشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به تدارک برای اعزام زائران استان مرکزی برای سی و سومین سالگرد ملکوتی امام خمینی (ره) اظهار کرد: کمیتههای مختلف هفتگانه تشکیل و موضوعات مختلف فرهنگی پیش بینی و بر مباحث مختلف بهداشتی تاکید شده تا زائران رعایت دقیق پروتکلها را انجام دهند.
وی افزود: در سی و سومین سالگرد ملکوتی امام راحل از استان مرکزی ۵ هزار و۵۰۰ زائر به مراسم ارتحال حضرت امام جهت تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل اعزام میشوند.
جانشین سپاه روح الله استان مرکزی عنوان کرد: تمهیدات لازم برای حرکت اتوبوسها و شرایط ساعت حرکت برای این ایام تدارک دیده شده است.
عسگری تصریح کرد: در استان مرکزی و در همه شهرها مراسم ویژهای در مصلیها و مساجد و برنامه خاص و ویژهای در زادگاه امام راحل رأس ساعت ۱۰ در روز ۱۴ خرداد با حضور مسئولین استانی برگزار خواهد شد.
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