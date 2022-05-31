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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۷:۰۵

با حضور مسئولان استانی؛

عملیات تعریض و چهار خطه کردن محور پردیسان - ورجان آغاز شد

عملیات تعریض و چهار خطه کردن محور پردیسان - ورجان آغاز شد

قم- مدیرکل راه و شهرسازی استان قم از آغاز عملیات تعریض و چهار خطه کردن محور پرتردد پردیسان به ورجان در استان قم با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادقی بعداز ظهر سه شنبه در حاشیه آغاز تعریض و چهار خطه کردن محور پردیسان- ورجان که با حضور استاندار و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهار داشت: مسیر این محور که به صورت بزرگراهی است از تپه سلام در جاده قم- اراک آغاز می‌شود و بعد از عبور از عرض رودخانه قمرود و پردیسان به ورجان، کهک و روستای دستگرد ختم می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به ضرورت‌های اجرای این طرح، تردد و شلوغی محور پردیسان به ورجان و تحمیل خسارت جانی و مالی به مردم را از مهم‌ترین دلایل چهار خطه کردن این بخش از محور جدید عنوان کرد.

وی با بیان اینکه طول محور بزرگراهی جدید قم- کهک ۲۸ کیلومتر است افزود: در فاز اول این طرح با توجه به اولویت مسیر به لحا، خطرپذیر بودن آن، قطعه پردیسان- ورجان به طول ۱۳ کیلومتر چهار خطه می‌شود.

صادقی اظهار داشت: بعد از ارتقای شهر کهک، به شهرستان و با توجه به اینکه این بخش از استان قم، منطقه هدف گردشگری است، تأمین زیرساخت‌های حمل و نقلی، جاده‌ای، دسترس پذیری و تسهیل آمد و شد و ایمنی آن از مأموریت‌های اصلی این اداره کل است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در ادامه تاکید کرد: تعریض و چهار خطه کردن محور پردیسان- ورجان از مهمترین درخواست‌ها و چالش‌های استان قم طی ۱۲ سال گذشته محسوب می‌شد که اجرای آن همواره با مشکلاتی از قبیل تأمین اعتبار همراه بوده است.

صادقی ابراز داشت: خوشبختانه این طرح در سفر رئیس جمهور به استان قم مطرح شد و با پیگیری‌های استاندار قم، در ردیف مصوبات استانی سفر قرار گرفت و اعتبارات لازم به آن تخصیص یافت.

وی با اشاره به اینکه کل اعتبار مورد نیاز محور بزرگراهی قم- کهک ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود در خصوص اعتبار مورد نیاز فاز اول این طرح بیان داشت: اعتبار مورد نیاز فاز اول این پروژه که ۱۳ کیلومتر حدفاصل پردیسان تا میدان ورجان را در بر می‌گیرد حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

صادقی افزود: اعتبارات این پروژه با موافقت وزیر راه و شهرسازی و وزارت نفت از محل تهاتر با وزارت نفت تأمین شده و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به عنوان پیمانکار طرح معرفی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در پایان با بیان اینکه، طبق قرارداد مدت زمان اجرای این پروژه ۱۸ ماه است افزود: امیدواریم در طول ۱۲ ماه آینده، عملیات چهارخطه شدن مسیر پردیسان- ورجان به طول ۱۳ کیلومتر به اتمام و بهره برداری برسد.

کد مطلب 5504067

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