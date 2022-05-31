عملیات تعریض و چهار خطه کردن محور پردیسان - ورجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادقی بعداز ظهر سه شنبه در حاشیه آغاز تعریض و چهار خطه کردن محور پردیسان- ورجان که با حضور استاندار و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهار داشت: مسیر این محور که به صورت بزرگراهی است از تپه سلام در جاده قم- اراک آغاز می‌شود و بعد از عبور از عرض رودخانه قمرود و پردیسان به ورجان، کهک و روستای دستگرد ختم می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به ضرورت‌های اجرای این طرح، تردد و شلوغی محور پردیسان به ورجان و تحمیل خسارت جانی و مالی به مردم را از مهم‌ترین دلایل چهار خطه کردن این بخش از محور جدید عنوان کرد.

وی با بیان اینکه طول محور بزرگراهی جدید قم- کهک ۲۸ کیلومتر است افزود: در فاز اول این طرح با توجه به اولویت مسیر به لحا، خطرپذیر بودن آن، قطعه پردیسان- ورجان به طول ۱۳ کیلومتر چهار خطه می‌شود.

صادقی اظهار داشت: بعد از ارتقای شهر کهک، به شهرستان و با توجه به اینکه این بخش از استان قم، منطقه هدف گردشگری است، تأمین زیرساخت‌های حمل و نقلی، جاده‌ای، دسترس پذیری و تسهیل آمد و شد و ایمنی آن از مأموریت‌های اصلی این اداره کل است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در ادامه تاکید کرد: تعریض و چهار خطه کردن محور پردیسان- ورجان از مهمترین درخواست‌ها و چالش‌های استان قم طی ۱۲ سال گذشته محسوب می‌شد که اجرای آن همواره با مشکلاتی از قبیل تأمین اعتبار همراه بوده است.

صادقی ابراز داشت: خوشبختانه این طرح در سفر رئیس جمهور به استان قم مطرح شد و با پیگیری‌های استاندار قم، در ردیف مصوبات استانی سفر قرار گرفت و اعتبارات لازم به آن تخصیص یافت.

وی با اشاره به اینکه کل اعتبار مورد نیاز محور بزرگراهی قم- کهک ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود در خصوص اعتبار مورد نیاز فاز اول این طرح بیان داشت: اعتبار مورد نیاز فاز اول این پروژه که ۱۳ کیلومتر حدفاصل پردیسان تا میدان ورجان را در بر می‌گیرد حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

صادقی افزود: اعتبارات این پروژه با موافقت وزیر راه و شهرسازی و وزارت نفت از محل تهاتر با وزارت نفت تأمین شده و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به عنوان پیمانکار طرح معرفی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در پایان با بیان اینکه، طبق قرارداد مدت زمان اجرای این پروژه ۱۸ ماه است افزود: امیدواریم در طول ۱۲ ماه آینده، عملیات چهارخطه شدن مسیر پردیسان- ورجان به طول ۱۳ کیلومتر به اتمام و بهره برداری برسد.