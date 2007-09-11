دادگاه سه نماینده مجلس ششم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس احضاریه های جداگانه ای که برای این سه نماینده مجلس ششم ارسال شده بود، آنها صبح امروز در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حاضر و به دفاع از خود پرداختند.

در ابتدای این جلسه اتهامات موضوع کیفرخواست صادره علیه کیانوش راد، کهرام و احمدی نیا قرائت و سپس آنها به دفاع از خود پرداختند و مطالبی را در دفاع از خود بیان داشتند.

در پایان این جلسه آخرین دفاع از این سه نماینده سابق مجلس اخذ و قرار است دادگاه رأی خود را در این پرونده صادر کند.

اتهامات مطرح شده در این پرونده مربوط به سخنرانی های این سه نماینده مجلس ششم در شهرستان های اهواز و ایذه در جریان انتخابات مجلس هفتم بود که باعث به وجود آمدن اغتشاشاتی در این دو شهرستان شد.

پیش از این پرونده مزبور با قرار عدم صلاحیت به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود که این دادگاه نیز پس از رسیدگی مقدماتی به این پرونده، رسیدگی به اتهامات مطرح شده را در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران دانست و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران احاله کرده بود.