هنر دینی به "صحنه" آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره مردادماه "صحنه" در بخش مقالات مطلبی درباره آثار فوگارد و زمینه کارهایش را منعکس کرده و در ادامه به مقالاتی تألیفی چون "بازی های پَنامی در ایران"، "تکنولوژی مدرن و تئاتر چندرسانه ای"، "نسبت های تراژدی در دوره های نمایشی" و "گروه تئاتر جوان" پرداخته است.

بخش گفتگو شامل گفتگوهایی است با چیستا یثربی، همایون نوراحمر، حسین فرخی، رضا مختاری و حجت الاسلام جمال یاری. نقد و بررسی نمایشنامه های "آخر بازی" ساموئل بکت و "پیوند خونی" آتول فوگارد در بخش نقد کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

نقد نمایش های "خانواده تُت"، "پینوکیو"، "آنتیگونه در نیویورک"، "چاه" و "هزاره های آه" در بخش نقد نمایش، زندگی گالیله در بخش برگی از گذشته، متن نمایشنامه "جیغ" گرگ ووس در بخش نمایشنامه و نهایتاً "راپرت مطرب و مطربه در تیاتر" در بخش راپرت به کار این شماره پایان می دهد.

شماره 45 ماهنامه تخصصی تئاتر "صحنه" ویژه مردادماه 86 به مدیر مسئولی حسن بنیانیان و سردبیری سعید کشن فلاح در 80 صفحه با قیمت 900 تومان در دسترس علاقمندان است.