ملاک ارزیابی آثار جشن تسنیم اصالت است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مدیر رادیو پیام درباره موضوعاتی چون جشن تسنیم، رویکرد برنامه‌های رادیو جوان و برنامه‌های ماه رمضان این شبکه رادیویی ظهر امروز با حضور شهرام گیل‌آبادی مدیر شبکه، سیدحسین حسینی مدیر روابط عمومی و نمایندگان خبرگزاری‌ها و مطبوعات در رادیو جوان برگزار شد.

گیل‌آبادی در این نشست با اشاره به دومین سال برگزاری جشن تسنیم گفت: "متاسفانه در کشور ما جشنواره قرآن با اصالت وجود ندارد و اگر گاهی اوقات حرکاتی صورت می‌گیرد نمادین است. رادیو جوان نیز تصمیم به برگزاری جشن تسنیم گرفته است. اگر هم کسی تصورش این است که می‌تواند این کار را انجام بدهد، می‌تواند جلو بیاید و ما هم پشتیبانی خواهیم کرد. سال گذشته قرار بود وزارت ارشاد بخشی از جوایز این جشنواره را بدهد، ولی تاکنون اقدامی انجام نداده است."

وی ادامه داد: "هر هنری که وابسته به قرآن باشد، اصالت دارد. ما قصد داریم کلام الهی را در فضای هنری ترویج دهیم. البته خلق یک اثر هنری نیازمند طی کردن مراحلی است. در جشن تسنیم یکی از سوره‌های قرآن را انتخاب کردیم که آیات کوتاه داشته باشد. فضای تصویری خیال‌انگیز داشته باشد. با مخاطب ارتباط زیادی برقرار کند. سال گذشته سوره مطففین و امسال سوره دهر را انتخاب کردیم. در جشن سال گذشته بخش کاریکاتور خیلی قوی بود و برندگان هم عازم سفر حج شدند."

مدیر رادیو جوان درباره افتتاح نمایشگاه عکس جشن تسنیم سال گذشته گفت: "این نمایشگاه 30 شهریور در فرهنگسرای خاوران افتتاح می‌شود. شعار امسال جشن "و سقهم ربهم شرابا طهورا" (خدا از شراب طهور به آنها می‌نوشاند) است. این جشن با شروع ماه رمضان آغاز می شود و انتهای ماه رمضان به پایان می‌رسد. البته چند روز بعد از ماه رمضان را برای آثار پستی خواهیم گذاشت. برای داوری هم سعی می‌کنیم از اساتید و بزرگان هنر استفاده ببریم."

گیل‌آیادی خاطرنشان ساخت: "اختتامیه جشن تسنیم هم 20 تا 22 روز بعد از ماه رمضان که مصادف وفات علامه طباطبایی برگزار می‌شود. جایزه هم حج عمره است. سال گذشته مردم با تمام توان در جشن تسنیم شرکت کردند. جشن تسنیم، مردمی است و از تمام اقشار شرکت کرده بودند. ملاک ارزیابی آثار اصالت است. ما اخبار آثار را روی وب سایت جشن تسنیم می‌گذاریم. سال گذشته این جشن در 32 بخش برگزار شد. امسال هم به این ترتیب است."

مدیر رادیو جوان درباره مشارکت سازمان‌ها در این جشن گفت: "دانشگاه هنر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری و بسیج خواهران مشارکت دارند. علاوه بر آن شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی هم در تبلیغات مشارکت خواهند داشت. هفت مفهوم (آفرینش انسان، ایثار اهل بیت، اهل بیت، اوصاف بهشت، غفلت از نعمت‌های اخروی، اهمیت قرآن و حاکمیت و مشیعت) را انتخاب کردیم. موضو کاریکاتور هم دنیاپرستی است."

وی در پاسخ به این سئوال که شنیده‌ها حاکی است که بخشنامه‌ای به رادیو جوان ارائه شده تا به مسئولان دولتی انتقاد نکند، توضیح داد: "چنین بخشنامه‌ای نیامده است. در جمهوری اسلامی ایران کسی نباید مصونیت داشته باشد و هر کس کار درست می‌کند، تقدیر می‌شود. جوان پرسشگر است. به همین دلیل باید ویژگی‌های منحصر به فرد داشته باشد."

گیل‌آبادی درباره اینکه علیرغم ممنوع التصویر شدن فرزاد حسنی در تلویزیون چرا او در برنامه‌های رادیو جوان حضور دارد، گفت: "سازمان صدا و سیما قوانینی دارد. هر کس پشت میکروفن می‌نشیند باید معیارهای ارزشی واعتقادی سازمان را داشته باشد. مجری هم باید معیارهایی داشته باشد و اگر خلاف معیارها عمل کند، حذف می‌شود. حسنی هم از این قاعده مستثنا نیست. ما نماینده مردم هستیم و برای مردم برنامه‌سازی می‌کنیم. وقتی هم مجری تخلف کند، مدیر شبکه طبق آئین‌نامه آن شبکه عمل می‌کند، ولی حسنی تخلفی انجام نداده که ما بخواهیم او را از این شبکه بیرون کنیم."

مدیر رادیو جوان با اشاره به نظرسنجی‌ها انجام شده اشاره کرد: "65 درصد مخاطبان ما 12 تا 29 سال هستند و حدود 25 تا 30 درصد رشد مخاطب داشته‌ایم. 43 درصد مخاطبان رادیو جوان تحصیلات عالیه دارند. 41 درصد دانشجو هستند. سال گذشته 48 درصد مردم در 31 کشور شبکه جوان را می‌شنیدند. این در حالی است که این رقم به 68 درصد رسیده است."

وی همکاری سازمان‌ها را با شبکه جوان مثبت ارزیابی کرد و گفت: "درباره وزارت ارشاد هم باید گفت که یک اشتباه تاکتیکی در وزارت ارشاد رخ داد وگرنه بسیار راحت‌تر می‌توانستند صحبت کنند و حرف‌شان را به نتیجه مثبت برسانند."

مدیر رادیو جوان در پایان مراسم درباره برنامه‌های ماه رمضان توضیح داد: "مناجات‌های این شبکه با رویکرد جدیدی پخش می‌شود و بنفشه رافعی اجرای برنامه را به عهده دارد. نهج‌البلاغه خوانی و صحیفه سجادیه خوانی از دیگر برنامه‌های این شبکه است. برنامه‌های "اینجا چراغی روشن است" و "شب‌های فیروزه‌ای" هم افطار و سحر پخش خواهد شد."