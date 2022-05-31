آزادی ۵۱۷ زندانی با کمک ستاد دیه البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد دیه استان البرز به منظور بررسی عملکرد این ستاد در سال گذشته و تصویب راهبردهای سال جاری به ریاست رئیس کل دادگستری استان البرز و با حضور معاون نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری کل استان، مدیرعامل و اعضا هیأت مدیره ستاد دیه استان البرز در محل دادگستری کل استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ ستاد دیه استان البرز موفق به آزادی ۵۱۷ نفر زندانی جرایم غیرعمد و بدهکاران مالی شده است گفت: مجموع بدهی این افراد ۳۵۰ میلیارد تومان بود که بخشی از آن با کمک‌های مردمی و خیران و اعتبارات ستاد دیه استان تأمین شد و بخشی دیگر توسط خود زندانی تأمین و زمینه آزادی آنها فراهم شد.

وی با اشاره به نقش گذشت شکات در این پرونده‌ها اضافه کرد: شکات همکاری لازم را معمول داشتند و با گذشت از تمام یا بخشی از طلب خود زمینه آزادی زندانیان مالی را فراهم کردند و در مجموع، این اقدامات منتهی به آزادی ۵۱۷ نفر شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به تأثیر مثبت صدور احکام تقسیط از سوی دادگاه‌های استان در آزادی زندانیان مالی متذکر شد: دادگستری کل استان نیز با توجه به شرایط و وضعیت مالی محکومان، در موارد شمول مقررات قانونی، حکم اعسار و تقسیط بدهکاران را با تعیین پیش قسط صادر کرد و متعاقباً پرداخت پیش قسط و یا بخشی از اقساط تعیین شده دادگاه‌ها از سوی ستاد دیه، منتهی به آزادی محکومان مالی شده است، به نحوی که ۷۸ درصد از زندانیان آزاد شده، محکومانی بودند که با توجه به تقسیط مبلغ محکومیت آنها از سوی دادگاه‌ها و با پرداخت تمام یا بخشی از پیش قسط و یا بخشی از اقساط مورد حکم از سوی ستاد دیه از زندان آزاد شدند تا پس از آزادی، خودشان با فعالیت اقتصادی مابقی اقساط را مطابق حکم دادگاه پرداخت کنند.

عالی‌ترین مقام قضائی استان با اشاره به اینکه در جشن‌های گلریزان ماه رمضان امسال در شهرستان‌های مختلف استان، مردم و خیران جمعاً ۴ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان مالی کمک کردند، متذکر شد: این کمک‌ها نسبت به سال گذشته افزایش ۴ برابری را نشان می‌دهد.

وی با تقدیر از شهروندان و خیران البرزی که در زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و بدهکاران مالی، بدون چشم داشت کمک مالی می‌کنند بیان کرد: باید دقت شود که تنها مرجع قانونی جمع آوری کمک مردمی برای آزادی زندانیان، ستاد دیه است و پرداخت مبلغ به سایر افراد یا نهادها وجاهت قانونی ندارد و اگر افراد یا گروه‌ها یا اصناف داوطلب جمع آوری کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان هستند باید با هماهنگی و در قالب ستاد دیه انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: همچنین افرادی که قصد کمک به خانواده زندانیان را دارند می‌توانند کمک‌های خود را به انجمن‌های حمایت زندانیان که در همه شهرستان‌های استان مستقر هستند تقدیم کنند.

وی با یادآوری اینکه پرداختی‌های ستاد دیه هم به صورت بلاعوض و هم در قالب اعطای تسهیلات از طریق بانک‌های عامل است، متذکر شد: بعضاً زندانی جهت دریافت تسهیلات به بانک معرفی می‌شود ولی قادر به تودیع تضمین‌های لازم نیست و از دریافت تسهیلات محروم می‌شود در این شرایط افراد خیر می‌توانند در این مرحله وارد عمل شده و امور مربوط به ضمانت را برعهده گیرند و یا خود آنها با هماهنگی و معرفی ستاد دیه، تسهیلات را جهت آزادی زندانی مالی دریافت کنند که البته در این صورت مبلغ تسهیلات از سوی بانک مستقیماً به حساب ستاد دیه جهت آزادی زندانی مورد نظر واریز می‌شود. بنابراین کمک به آزادی زندانیان الزاماً به صورت کمک مالی مستقیم نیست بلکه می‌تواند ضمانت زندانی جهت دریافت تسهیلات و نیز با دریافت مستقیم تسهیلات باشد.

فاضلی هریکندی گفت: هم اکنون استان البرز در درجه بندی ستادهای دیه کشور جزو ستادهای درجه یک است و از حیث اقدامات در زمره ۱۰ استان برتر کشور قرار دارد.

