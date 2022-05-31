نگاه به بخش تولید در کشور باید تغییر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عسگری بعد از ظهر سهشنبه در نشست تخصصی با مدیران شرکتهای دانش بنیان که در فرودگاه پیام برگزار شد ضمن تاکید بر برنامه ریزی برای تحقق شعار سال اظهار کرد: دهه ۹۰ تولد و زایش فعالیتهای دانش بنیان در لایههای مختلف در کشور بود و اکنون در آستانه قرن جدید، شاهدیم که کشور به این سمت حرکت میکند تا به مرحله بلوغی برسد و لایههای مختلف آن بتواند حرکت اقتصادی کشور را با رویکرد دانش محوری پیش ببرد و در واقع پیشران جهش تولید و اشتغالزایی در کشور باشد.
وی کرج را بستری مناسب برای فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان دانست و افزود این منطقه به بلوغ کافی برای ایجاد حرکتی هماهنگ و دانش محور رسیده است، که با حمایتهای مجلس و تسهیل فرآیندها میتواند پیشران تولید و اشتغالزایی در کشور باشد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد با بیان اینکه ما بیشتر رویکرد کارخانه داری را مدنظر قرار دادیم تا رویکرد صنعتی ، ادامه داد: اگر قصد پیشرفت در حوزه صنعت را داریم باید سهم R&D را در کشور بالا ببریم .
وی متذکر شد: کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، چین، کره و ژاپن بین ۲.۵ تا ۴ و نیم درصد جی. دی.پی خود را صرف آر. اند. دی (پژوهش و گسترش) میکنند اما سهم ما حدود هشت دهم درصد است که بر همین اساسی قانون در حال تصویب که این قانون زمینههای تغییر این مبادلات و فرصت بی بدیل را برای فعالیتهای دانش بنیان فراهم کرد.
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