نحوه مدیریت منابع آب درمقطع فعلی پاسخگو نیست/تدوین نظام مدیریت آب

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر محرابیان عصر سه شنبه در جلسه مشترک مدیران صنعت آب و برق استان زنجان با بیان اینکه یکی از راهکارهای عملی برای برون‌رفت از مشکلات حوزه آب، مدیریت این مایه حیاتی در استان‌ها است، گفت: معتقدیم آنچه که باید در خصوص آب با جدیت دنبال شود، مسائلی چون رعایت عدالت در توزیع آب، شفافیت در تخصیص و در نهایت رعایت دقیق قانون است.

وی از هدررفت ۲۰ تا ۵۰ درصدی آب در سطح کشور ابراز نگرانی کرد و با بیان اینکه امروزه پساب ارزشمندترین نوع مدیریت منابع آب به شمار می‌رود، افزود: سوق به سمت پساب به این خاطر است که سایر منابع آبی از جمله آب‌های سطحی پایدار نیست، به همین خاطر تنظیم آیین‌نامه‌های بازتخصیص پساب یکی از نیازهای ضروری در این زمینه است و نظام مدیریت آب در کشور تدوین شده است.

این مسئول ضمن ابراز رضایت از اقداماتی که تا به امروز در خصوص مصوبات سفر در حوزه آب و برق انجام شده است، عنوان کرد: خوشبختانه آنچه که در این زمینه می‌توان گفت، این است که در حال حاضر بعد از بررسی‌های فراوان یک وفاق کلی در حوزه توزیع و تخصیص آب به وجود آمده که در حال بررسی در شورای عالی آب است.

وزیر نیرو یکی از ویژگی‌های نظام مدیریت آب را تخصیص آب در درون استان‌ها و توزیع آن با حضور ذینفعان دانست و تصریح کرد: آنچه که در این خصوص از اهمیت زیادی برخوردار است، مصرف آن است؛ چرا که در شرایط خاص آب به میزان کافی هم وجود داشته باشد، اگر الگوی کشت غیر اقتصادی باشد، باز هم اوضاع درست نخواهد شد.

محرابیان به مسائل مطرح شده توسط نمایندگان مجلس در خصوص مدیریت منابع آب اشاره کرد و ادامه داد: مدیریت فعلی آب شاید پاسخ‌گوی نیازهای ۳۰ یا ۲۰ سال گذشته بود ولی این نحوه مدیریت در مقطع فعلی پاسخ‌گو نیست؛ چرا که کشور و نیز زنجان توسعه یافته است.

وی به یکی از برنامه‌های سفر خود به استان زنجان که راه‌اندازی نیروگاه بود اشاره کرد و یادآور شد: این نیروگاه قرار بود سال آینده وارد مدار شود، این در حالی است که معتقدیم با سرعت دادن به روند کار و تسریع امور این نیروگاه در آستانه تابستان تکمیل شده است.

این مسئول در ادامه، گریزی به وضعیت سدهای استان زد و گفت: متاسفانه موقعیت سد تالوار نسبت به یک دهه گذشته هیچ تفاوتی نداشته است و به جرأت می‌توان گفت که طی این مدت هیچ آبی از این سد به دست کسی نرسیده است.

محرابیان با تاکید بر اینکه امروز باید با اقداماتی، عقب‌ماندگی‌های استان را در حوزه تخصیص آب جبران کرد، افزود: نگاه من به پیشنهادهای ارائه شده در جلسه برای رفع مشکلات حوزه آب مثبت است ولی پاسخگویی به آن‌ها نیازمند کار کارشناسی است.