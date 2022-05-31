ممانعت از تغییر کاربری ۲۰۰ هکتاری در چهارباغ

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور صفری با اشاره به جلوگیری از تغییر کاربری ۲۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی در این شهرستان گفت: در اجرای سیاست‌های دادگستری کل استان البرز و مصوبات قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان در پیشگیری و جلوگیری به موقع از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌های استان، با اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، از تغییر غیرمجاز کاربری ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان چهارباغ به ارزش حدود ۶ هزار میلیارد تومان که در معرض تغییر کاربری بودند، جلوگیری شد.

وی اراضی آزادسازی شده را واقع در بخش مرکزی «جاده رامجین به عرب آباد» شهرستان چهارباغ اعلام و بیان داشت: سوداگران با اقداماتی از قبیل تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی اراضی کشاورزی به صورت غیرقانونی در حال احداث ویلا و ساختمان بودند که با اعلام به موقع جهاد کشاورزی از طریق رصد برخط اراضی کشاورزی و ورود سریع و صدور دستور قاطع قضائی از تغییرکاربری این اراضی جلوگیری به عمل آمد.

دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ با هشدار به سوداگران اضافه نمود: هرگونه تفکیک و قطعه بندی غیرقانونی اراضی کشاورزی مطابق مقررات از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جرم و علاوه بر تخریب و قلع و قمع بنای احداث شده، قابل تعقیب کیفری خواهد بود.