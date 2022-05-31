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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۲۰:۲۱

دادستان چهارباغ خبر داد؛

ممانعت از تغییر کاربری ۲۰۰ هکتاری در چهارباغ

ممانعت از تغییر کاربری ۲۰۰ هکتاری در چهارباغ

البرز - دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ از جلوگیری از تغییر کاربری ۲۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی در این شهرستان در راستای سیاست‌های دادگستری کل استان البرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور صفری با اشاره به جلوگیری از تغییر کاربری ۲۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی در این شهرستان گفت: در اجرای سیاست‌های دادگستری کل استان البرز و مصوبات قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان در پیشگیری و جلوگیری به موقع از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌های استان، با اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، از تغییر غیرمجاز کاربری ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان چهارباغ به ارزش حدود ۶ هزار میلیارد تومان که در معرض تغییر کاربری بودند، جلوگیری شد.

وی اراضی آزادسازی شده را واقع در بخش مرکزی «جاده رامجین به عرب آباد» شهرستان چهارباغ اعلام و بیان داشت: سوداگران با اقداماتی از قبیل تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی اراضی کشاورزی به صورت غیرقانونی در حال احداث ویلا و ساختمان بودند که با اعلام به موقع جهاد کشاورزی از طریق رصد برخط اراضی کشاورزی و ورود سریع و صدور دستور قاطع قضائی از تغییرکاربری این اراضی جلوگیری به عمل آمد.

دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ با هشدار به سوداگران اضافه نمود: هرگونه تفکیک و قطعه بندی غیرقانونی اراضی کشاورزی مطابق مقررات از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جرم و علاوه بر تخریب و قلع و قمع بنای احداث شده، قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

کد مطلب 5504193

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