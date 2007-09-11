پایان "سمر" در فرهنگسرای هنر

محمدرضا کاظمی فر خواننده و سرپرست گروه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: گروه موسیقی "سمر" شهریورماه 85 تشکیل شد که پس از اجراهای متفرق تصمیم گرفتیم کنسرت موسیقی سنتی را با رویکردی عامه پسند ارائه کنیم و خوشبختانه با استقبال خوبی نیز مواجه شدیم.

وی خاطرنشان ساخت: در این کنسرت تصنیف های "سمر"، "مدامم مست"، "نسیم صبح سعادت" و همچنین قطعات "اتحاد"، "دیدار" و چهارمضراب "رها" در دستگاه همایون و آواز بیات اصفهان و شوشتری اجرا شد.

کنسرت موسیقی گروه "سمر" با ترکیب سازی سنتور (رضا علی پناهی)، سه تار (علیرضا رضاخانی)، تمبک (فرهنگ فربد)، کمانچه (مهدی چاه آبدار شیرازی)، بم تار (مهدی لطفی) و همچنین آواز محمدرضا کاظمی و همخوانی جواد افشارپور برگزار می شود.