برگزاری دوازدهمین نشست روسای دانشگاههای حاشیه خزر در دانشگاه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه مازندران عصر امروز در بازگشت از یازدهمین نشست اتحادیه روسای دانشگاههای حاشیه دریای خزر به خبرنگاران گفت: 14 دانشگاه از کشورهای آذربایجان، روسیه، قزاقستان، ایران در این دوره حضور داشتند و مطابق توافق انجام گرفته دانشگاه مازندران میزبان اجلاس آتی این نشست در تابستان 87 خواهد بود.

دکتر نادعلی بابائیان افزود: حاصل مذاکرات دانشگاهها و بازدید از مراکز علمی - تحقیقاتی کشور آذربایجان 31 مصوبه بود که برگزاری کنفرانس بین المللی اکوسیستم های خزری با محور بررسی مسائل زیست محیطی دریای خزر از مهم ترین آنها بوده است.

به گفته وی، بررسی رژیم حقوقی، بهره برداری اقتصادی با حفظ ذخائر پایدار، مسائل بیولوژی زیست محیطی، آلودگی نفتی، زبان و فرهنگ مردم، افزایش منفی افزایش سطح آب دریای خزر از جمله موضوعات این کنفرانس است.

بابائیان تصریح کرد: تاکید ویژه بر افزایش تولیدات علمی اعضای این اتحادیه، برگزاری المپیادهای علمی، چاپ مقالات علمی مشترک، تبادل استاد و دانشجو، تقویت و برنامه ریزی برای گروه های گردشگری دانشگاهی، تدوین کتاب ده سال اخیر دریای خزر با سرپرستی دانشگاه مازندران، برقراری حمل و نقل هوائی مستقیم بین استان های شمالی و سایر کشورهای حاشیه از دیگر مصوبات این نشست بود.

وی ضمن بیان برگزاری المپیاد علمی شیمی در دانشگاه گیلان ویژه دانشجویان دانشگاههای عضو این اتحادیه در سال آتی تصریح کرد: دانشکده منابع طبیعی تربیت مدرس مستقر در شهرستان نور امسال به عضویت این اتحادیه درآمده است.

یازدهمین نشست اتحادیه دانشگاههای حاشیه دریای خزر از تاریخ 11 الی 18 شهریور ماه در دانشگاه آستاراخان جمهوری آذربایجان برگزار شد.