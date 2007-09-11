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۲۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۳۶

اوغلو خواستار گفتگوی گروههای فلسطینی برای حل اختلافات شد

اوغلو خواستار گفتگوی گروههای فلسطینی برای حل اختلافات شد

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی امروز از گروههای فلسطینی خواست تا با از سرگیری گفتگوی ملی خود به مشکلات و بحران داخلی فلسطین پایان دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، "اکمل الدین احسان اغلو" دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در بیانیه خود از گروههای مختلف فلسطین خواست تا خویشتن داری و روحیه مسئولیت پذیری داشته باشند و به بحران و درگیری داخلی پایان دهند.

وی از حوادث اخیر پس از برگزاری نمازجمعه در نوار غزه عمیقا ابراز تاسف کرد و اینگونه حوادث را باعث لطمه به ملت فلسطین و مبارزه عادلانه آنها دانست.

اوغلو از گروههای فلسطینی خواست تا فورا گفتگوهای ملی خود را از سربگیرند و تلاش خود را بر روی مسائلی معطوف دارند که به سود مسئله فلسطین است تا از این طریق ملت فلسطین بتواند به حقوق ملی خویش از جمله آزادی، استقلال و برپایی کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف دست یابد.

کد مطلب 550469

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