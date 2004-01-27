كارگاه آموزشي كليدهاي طراحي تمرين برگزار مي شود

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مباحث ذيل ارايه خواهد شد :

- شناخت فاكتورهاي آمادگي جسماني

- طراحي علمي تمرين

- دوره هاي تمرين و هرم دوره بندي تمرين

- تعيين فازهاي هر دوره تمرين

- تنظيم اهداف برنامه ريزي

- ارزيابي جنبه هاي جسماني و مهارتي

لازم به ذكر است تاكنون تعداد 30 نفر از مربيان ، كارشناسان ، دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاهها براي شركت در كارگاه آموزشي كليدهاي طراحي تمرين اعلام آمادگي كرده اند.