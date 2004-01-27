كارگاه آموزشي كليدهاي طراحي تمرين برگزار مي شود

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مباحث ذيل ارايه خواهد شد :
- شناخت فاكتورهاي آمادگي جسماني
- طراحي علمي تمرين
- دوره هاي تمرين و هرم دوره بندي تمرين
- تعيين فازهاي هر دوره تمرين
- تنظيم اهداف برنامه ريزي
- ارزيابي جنبه هاي جسماني و مهارتي
لازم به ذكر است تاكنون تعداد 30 نفر از مربيان ، كارشناسان ، دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاهها براي شركت در كارگاه آموزشي كليدهاي طراحي تمرين اعلام آمادگي كرده اند.
پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در نظر دارد كارگاه آموزشي كليدهاي طراحي تمرين را در 19 بهمن ماه 82 در دانشكده تربيت بدني دانشگاه فرودسي مشهد برگزار كند.
به گزارش روابط عمومي پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مباحث ذيل ارايه خواهد شد :
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