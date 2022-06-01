به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ناصری ظهر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: با توجه به پیش فرا رسیدن فصل گرم سال و بر اساس مصوبه هیئت وزیران و طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کار ادارات خراسان جنوبی از ۱۶ خرداد ماه جاری تغییر میکند.
وی رعایت الگوی مصرف برق و ضرورت صرفهجویی در فصل گرما را از جمله اهداف این امر دانست و افزود: مدیران دستگاهها مکلف شدهاند به منظور دریافت درخواستهای مراجعان، میزهای خدمت را تا پایان وقت اداری و طبق ساعت کاری سابق در ورودی ادارات فعال داشته باشند.
ناصری بیان کرد: ساعت کاری دستگاههای اجرایی، نهادها، شرکتهای دولتی، بانکها، مؤسسات عمومی غیردولتی و شهرداریهای استان از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه تا ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه ساعت کاری ادارات در روزهای پنجشنبه از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه تعیین شده است، گفت: تغییر ساعت کاری ادارات تا ۱۷ شهریور سال جاری ادامه داشته و بعد از آن به روال قبل برمیگردد.
بنا به گفته وی مراکز درمانی و سایر مراکز خدمات رسان که مکلف به ارائه خدمات مناسب و شبانهروزی به مردم هستند از این قاعده مستثنی شدهاند.
نظر شما