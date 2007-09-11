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۲۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۹:۰۰

دخالت در عملکرد شهرداری جای نظارت را گرفته است

بندرعباس - خبرگزاری مهر : شهردار بندرعباس گفت: خدمت به مردم در شهرداری ، افتخار بزرگی برای ماست اما نمی توانیم درشهرداری همواره شاهد دخالت های گوناگون رئیس شورا باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، منصور آرامی عصر امروز در جلسه فوق العاده شورای شهر بندرعباس حاضر شد و برخی از دلایل موجود و قابل طرح برای استعفای روزقبل خود را بیان کرد.

وی گفت: دخالت در امور شهرداری به اندازه ای رسیده است که امکان ادامه مدیریت برای اینجانب به عنوان شهردار وجود ندارد و امیدوارم لااقل اعضای شورای شهر بندرعباس نسبت به این موضوع چاره اندیشی کنند.

وی خاطر نشان کرد: از شورا انتظار دارم هرگونه سوء مدیریت در خدمات شهرداری را صرفا با شهردار در میان بگذارد و برخی مدیران رده های میانی نباید بدون هماهنگی با شهردار در خصوص سوء مدیریت ها مورد بازخواست قرارگیرند.

آرامی افزود: برای استعفا بیش از 50 دلیل دارم اما بحث دخالت های بی جا در عرصه مدیریت شهری را عامل اساسی استعفای خود بیان می کنم و انتظار دارم شورا نیز این استعفا را بپذیرد.

فیصل دانش ، نایب رئیس شورای شهر نیز از آرامی واست تا تعیین تکلیف نهایی استعفا در مدیریت خود باقی و روند مدیریتی شهر را با درایت ادامه دهد.

 

 

کد مطلب 550523

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