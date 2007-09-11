دخالت در عملکرد شهرداری جای نظارت را گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، منصور آرامی عصر امروز در جلسه فوق العاده شورای شهر بندرعباس حاضر شد و برخی از دلایل موجود و قابل طرح برای استعفای روزقبل خود را بیان کرد.

وی گفت: دخالت در امور شهرداری به اندازه ای رسیده است که امکان ادامه مدیریت برای اینجانب به عنوان شهردار وجود ندارد و امیدوارم لااقل اعضای شورای شهر بندرعباس نسبت به این موضوع چاره اندیشی کنند.

وی خاطر نشان کرد: از شورا انتظار دارم هرگونه سوء مدیریت در خدمات شهرداری را صرفا با شهردار در میان بگذارد و برخی مدیران رده های میانی نباید بدون هماهنگی با شهردار در خصوص سوء مدیریت ها مورد بازخواست قرارگیرند.

آرامی افزود: برای استعفا بیش از 50 دلیل دارم اما بحث دخالت های بی جا در عرصه مدیریت شهری را عامل اساسی استعفای خود بیان می کنم و انتظار دارم شورا نیز این استعفا را بپذیرد.

فیصل دانش ، نایب رئیس شورای شهر نیز از آرامی واست تا تعیین تکلیف نهایی استعفا در مدیریت خود باقی و روند مدیریتی شهر را با درایت ادامه دهد.