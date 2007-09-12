هوشنگ سرباز وطن، در گفتگو با خبرنگار مهر به نحوه برخورد ناشایست قضات تحقیق با مردم اشاره کرد و افزود: بارها رئیس قوه قضائیه بر نحوه برخورد شایسته قضات با طرفین پرونده تاکید کرده اند اما هیچ گاه این تاکیدات مورد توجه قرار نگرفته و کماکان شاهد رنجش خاطر مردم از برخورد قضات و به خصوص قضات تحقیق هستیم.

این وکیل دادگستری معتقد است ، برخی قضات از قدرتی که در ارتباط با اتخاذ تصمیم و ارجاع فرد به زندان دارند استفاده کرده و به دلخواه خود با مردم برخورد می کنند و در این امر توجهی به گله مندی و اعتراض مردم نیز نمی کنند.

سرباز وطن خاطر نشان کرد : ایجاب می کند نظارت جدی تری بر عملکرد و نحوه برخورد قضات تحقیق با مردم اعمال شود و برخورد لازم با قضات متخلفی که با عمل خود کل دستگاه قضائی را زیر سئوال می برند صورت گیرد.

وی همچنین در خصوص هراس قضات از صدور حکم و تأثیر آن در اطاله دادرسی اظهار داشت: برخی قضات حتی در ارتباط با پرونده های ساده نیز از صدور حکم هراس دارند و این باعث شده تا برخی پرونده‌ها مدتها بی نتیجه باقی بماند.

وی بی سوادی و عدم تجربه لازم از اصول قضایی و حقوقی را از جمله علل هراس قضات از صدور حکم عنوان کرد و افزود : بسیاری از قضات بلافاصله پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی وارد کار قضاوت شده اند و تجربه لازم را برای رسیدگی به پرونده های قضائی و به طور کلی قضاوت ندارند لذا این امر موجب می شود تا پرونده هایی که در اختیار این افراد قرار می گیرد در مدت های طولانی مورد رسیدگی قرار گیرد .