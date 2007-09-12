دغدغه مردم نامBRT نیست/ سازمان شهرداریها و دهیاریها به وظائف خود عمل کند

مهندس سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگارمهر ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: بر خلاف برخی اظهار نظرها، خط ویژه ایجاد شده در تهران همان BRT است که باید با در نظر گرفتن کلیه امکانات، تجهیزات و تمهیدات آن احداث شود و به نظر می رسد این اظهار نظرها ناشی از عدم آگاهی کافی است.

ما حاضریم هر نامی را که عزیزان همکار در سازمان شهرداریها و دهیاریها می خواهند بر روی این خطوط بگذاریم. ولی انتظار داریم آنان به وظایف خود در خصوص تامین اتوبوس های مورد نیاز عمل کنند.

وی بر انجام وظایف سازمان شهرداریها و دهیاریها در حوزه حمل و نقل شهری تاکید کرد و افزود: ما حاضریم هر نامی را که عزیزان همکار در این سازمان می خواهند بر روی این خطوط بگذاریم. ولی انتظار داریم آنان به وظایف خود در خصوص تامین اتوبوس های مورد نیاز عمل کنند.

هاشمی تصریح کرد: نام BRT برای ما مهم نیست، هر چند این نام در تمام دنیا به صورت یکسان استفاده می شود مثل مترو ، منوریل و غیره... بلکه آنچه برای ما اهمیت دارد لزوم خدمت رسانی بهتر و بیشتر به شهروندان است و حتی اگر سازمان شهرداریها و دهیاریها هم به وظیفه خود در خصوص تامین اتوبوس ها عمل نکند، قطعا با توجه به اهمیت موضوع، از طریق شهرداری تهران امکانات لازم را تامین خواهیم کرد و حاضر نیستیم در مسیر بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی پایتخت توقفی ایجاد شود.

وی افزود: توقع ما از سازمان شهرداریها و دهیاریها بابت انجام وظیفه ای است که قانون برای این نهاد مشخص کرده است. که به موجب آن 5/82 درصد از بهای اتوبوسها را باید این سازمان در قالب یارانه تبصره 13 پرداخت کند. در سایر بخشها نیز به هر نحو ممکن شهرداری مشکلات خود را مرتفع خواهد کرد.

معاون حمل و نقل عمومی و ترافیک ایجاد خطوط BRT را در تهران ارزشمند توصیف و خاطرنشان کرد: گروهی قصد دارند این کار را کم اهمیت و ناچیز جلوه دهند که البته از نظر ما مانعی ندارد بلکه آنچه برای ما مهم است، رضایت شهروندان است. و در این راستا حتی در صورت یک درصد افزایش میزان رضایتمندی مردم، حاضر به انجام سخت ترین کارها و تحمل بداخلاقی های برخی افراد هستیم .

تشکری هاشمی در پاسخ به اظهار نظر رئیس سازمان شهرداریهای وزارت کشورمبنی بر کند شدن حرکت خودروهای شخصی با ایجاد مسیر BRT یاد آور شد: برای شهرداری رضایت شهروندانی که مجبورند در اتوبوس های شلوغ، فرسوده و نامطلوب شرایط سختی را تحمل کنند، بسیار مهمتر از رضایت استفاده کنندگان از خودروهای شخصی است و اگر قرار باشد کسی سختی و دشواری را تحمل کند، آن خودروی تک سرنشین شخصی است نه انبوه مسافران وسایل نقلیه عمومی.

به مسئولان محترم سازمان دهداریها و شهرداریهای کشور که برخی ایرادات نظیر امکانات خاص BRT و نبود دسترسی مناسب را مطرح می کنند، توصیه می کنیم مطالعات ارسالی طرح بی آر تی را بخوانند تا پاسخ سوالات خود را در آن بیابند.

وی افزود: در حال حاضر مدت زمان طی شده توسط اتوبوس ها در مسیر BRT از میدان آزادی تا انقلاب تهران از سی دقیقه به تنها 8 دقیقه کاهش یافته است و این کاهش بیش از 70 درصدی مدت زمان طی مسیر، بسیار قابل توجه است. ضمن آنکه قسمت عمده این خیابان برای خودروهای شخصی تعریف شده و در آینده قسمتهای دیگر این خیابان نیز تعریف و بهسازی می شود.

تشکری هاشمی خاطرنشان کرد: به مسئولان محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که برخی ایرادات نظیر امکانات خاص BRT و نبود دسترسی مناسب را مطرح می کنند، توصیه می کنیم مطالعات ارسالی طرح BRT را بخوانند تا پاسخ سوالات خود را در آن بیابند.

وی افزود: اتوبوس های مورد استفاده فعلی را در خطوط BRT مطلوب و مناسب نمی دانیم، ولی هم اکنون یک سوم آنها دارای سیستم اطلاع رسانی هوشمند هستند و به تدریج باقی مانده ناوگان هم به این تجهیزات مجهز می شوند، ضمن آنکه ایستگاههای مناسب BRT نیز پس از ورود اتوبوس های ویژه در مسیر نصب می گردند.

معاون شهردار تهران همچنین یاد آور شد: دسترسی به ایستگاههای BRT به دلیل ویژگیهای خاص قرارگیری آنها به سه شیوه پل هوایی، زیرگذر و خط عابر پیاده خواهد بود که مطابق با تمام مسیر های BRT احداث شده در شهرهای پیشرفته و بزرگ دنیا است.

در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نباید به جای امید بخشیدن به جامعه و حمایت از خدمت گزاران عرصه اجرایی با طرح مسائل اختلاف برانگیز و حاشیه سازی روند خدمت رسانی را با چالش مواجه کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه پیش بینی بروز مشکلات عدیده را در حمل ونقل شهری با توجه به فرار رسیدن مهرماه داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که هیچ امکانی را بلا استفاده نگذاریم و به منظور استفاده از کلیه ظرفیت ها تصمیم به استفاده از فاز اول خطوط BRT با حداقل امکانات گرفتیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد: در حالی که در کشورهای مختلف می کوشند توسعه و بهبود حمل و نقل شهری را در اولویت برنامه های خود قرار دهند، در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نباید به جای امید بخشیدن به جامعه و حمایت از خدمت گزاران عرصه اجرایی با طرح مسائل اختلاف برانگیز و حاشیه سازی، روند خدمت رسانی را با چالش مواجه کرد.