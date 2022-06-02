نادر کاظم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۳۹ مدرسه شاهد در استان کرمانشاه وجود دارد که سال گذشته ۱۲ هزار و ۵۰۰ دانش آموز در این مدارس به تحصیل پرداختند.

وی افزود: ثبت نام مدارس شاهد در استان کرمانشاه برای پایه اول ابتدایی از ۱۰ خرداد ماه آغاز شده و تا ۲۰ خرداد ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: ثبت نام مدارس شاهد در استان کرمانشاه همزمان با سراسر کشور از طریق سایت پادا به نشانی pada.medu .ir انجام خواهد شد.

کاظم پور بیان کرد: ثبت نام در مدارس شاهد بر اساس امتیاز بندی صورت می‌گیرد و در سال جاری سامانه پادا به سیستم بنیاد شهید و امور ایثارگران متصل شده و امتیاز در سامانه به صورت خودکار ثبت می‌شود.

وی تاکید کرد: خانواده‌ها در خصوص ثبت نام دانش آموزان در مدارس شاهد استان کرمانشاه در زمان بندی تعیین شده اقدام به ثبت نام کنند.