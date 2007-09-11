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۲۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۹:۵۵

هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد

هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد

بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوا، بر میزان غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوا، بر میزان غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزوده شده است ، به طوریکه میانگین غلظت آلاینده منو اکسید کربن فراتر از حد مجاز رفته و شاخص کیفیت هوا هم اکنون به لحاظ آلاینده فوق در شرایط ناسالم است.

همچنین ، میانگین منو اکسید کربن در ایستگاههای فاطمی، شهرری، ژئوفیزیک، بهمن، آزادی و آلاینده ذرات معلق در ایستگاه آزادی فراتر از حد مجاز است.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف در ارتفاعات نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد است و به این ترتیب پیش بینی می شود وضعیت هوا در شرایط ناسالم باقی بماند.

کد مطلب 550538

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