کامران ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان داشت: مأموران انتظامی شهرستان فردیس به منظور ارتقا امنیت اجتماعی و برخورد قاطع و قانونی با اخلال گران نظم و امنیت اجتماعی و همچنین افزایش ایجاد احساس امنیت در بین شهروندان، طرح پاکسازی را در نقاط آلوده وجرم خیز این شهرستان به مرحله اجرا درآوردند.

وی افزود: در اجرای این طرح مأموران با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری ۲۲ سارق شدند که نامبردگان در تحقیقات تکمیلی به ۹۵ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ ملکی اظهار داشت: در این طرح، مقادیری از انواع مواد مخدر کشف، ۱۶ معتاد متجاهر تحویل مراکز بازپروری و ۶ فروشنده مواد مخدر نیز دستگیر که با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به کشف ۱۲ خودروی سرقتی در این طرح، افزود: همچنین در این طرح از ۱۵ واحد ضایعاتی بازدید شد که تعدادی اموال مشکوک به سرقت در این واحدها کشف و متصدیان ضایعاتی‌ها به همراه اموال مورد نظر برای بررسی بیشتر به پلیس آگاهی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس در پایان با تاکید بر استمرار اینگونه طرح‌ها در طول سال ۱۴۰۱ تصریح داشت: شهروندان می‌توانند هرگونه اخبار و اطلاعات خودشان در زمینه فعالیت باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر، سارقان و مخلان نظم و امنیت را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.