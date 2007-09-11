به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام حسین ایرانی عصر سهشنبه در گردهمایی مسئولان هئیت های مذهبی و کانونهای فرهنگی و رابطین مساجد استان قم، ضرورت فعالیت و برنامهریزی بیشتر دست اندرکاران مجالس دینی در ماه مبارک رمضان را خواستار شد.
وی هدف از برگزاری این گردهمایی را تبیین و توجه به نقش هیئت های مذهبی در طول تاریخ تشیع، تاکید بر حفظ و نشر مکتب والای اهل بیت در ماه رمضان، برنامهریزی برای هدایت نسل جوان و هماهنگی بین هیآت مذهبی و کانونهای فرهنگی و ... برشمرد و افزود: ایستادگی در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان، رسالت امروز هیآت مذهبی را روز افزون میکند.
حجتالاسلام ایرانی با اشاره به نقش انکار ناپذیر مساجد در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایران بر ضرورت اجرای برنامههای مفید از سوی هیآت مذهبی و کانونهای فرهنگی جهت استقبال بیشتر مردم از مساجد تأکید کرد و گفت: اهتمام به آموزش و ارائه مفاهیم قرآن و نشر احکام الهی و فقهی باید از اهداف اصلی این کانونها و هیآت در ماه رمضان باشد.
وی ادامه داد باید با استفاده از روشهای جدید تبلیغی و آموزشی گام جدی در تحقق اتحاد ملی و انسجام اسلامی در ماه رمضان برداشته شود و نقش کانونهای فرهنگی وهیآت مذهبی در این راستا مهم و حیاتی است. حجتالاسلام ایرانی گفت: بایداز فرصت ایجاد شده در ماه رمضان به نحو مطلوبی بهره برد.
مدیر کل تبلیغات اسلامی قم:
هیئت های مذهبی تقویت اتحاد ملی را محور فعالیت خود قرار دهند
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: هیئت های مذهبی و کانونهای فرهنگی باید حفظ اتحاد ملی و انسجام اسلامی را محور فعالیت خود در ماه مبارک رمضان قرار دهند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام حسین ایرانی عصر سهشنبه در گردهمایی مسئولان هئیت های مذهبی و کانونهای فرهنگی و رابطین مساجد استان قم، ضرورت فعالیت و برنامهریزی بیشتر دست اندرکاران مجالس دینی در ماه مبارک رمضان را خواستار شد.
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