هیئت های مذهبی تقویت اتحاد ملی را محور فعالیت خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام حسین ایرانی عصر سه‌شنبه در گردهمایی مسئولان هئیت های مذهبی و کانون‌های فرهنگی و رابطین مساجد استان قم، ضرورت فعالیت و برنامه‌ریزی بیشتر دست اندرکاران مجالس دینی در ماه مبارک رمضان را خواستار شد.



وی هدف از برگزاری این گردهمایی را تبیین و توجه به نقش هیئت های مذهبی در طول تاریخ تشیع، تاکید بر حفظ و نشر مکتب والای اهل بیت در ماه رمضان، برنامه‌ریزی برای هدایت نسل جوان و هماهنگی بین هیآت مذهبی و کانون‌های فرهنگی و ... برشمرد و افزود: ایستادگی در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان، رسالت امروز هیآت مذهبی را روز افزون می‌کند.



حجت‌الاسلام ایرانی با اشاره به نقش انکار ناپذیر مساجد در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایران بر ضرورت اجرای برنامه‌های مفید از سوی هیآت مذهبی و کانون‌های فرهنگی جهت استقبال بیشتر مردم از مساجد تأکید کرد و گفت: اهتمام به آموزش و ارائه مفاهیم قرآن و نشر احکام الهی و فقهی باید از اهداف اصلی این کانون‌ها و هیآت در ماه رمضان باشد.



وی ادامه داد باید با استفاده از روش‌های جدید تبلیغی و آموزشی گام جدی در تحقق اتحاد ملی و انسجام اسلامی در ماه رمضان برداشته شود و نقش کانون‌های فرهنگی وهیآت مذهبی در این راستا مهم و حیاتی است. حجت‌الاسلام ایرانی گفت: بایداز فرصت‌ ایجاد شده در ماه رمضان به نحو مطلوبی بهره برد.

