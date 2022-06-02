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۱۲ خرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۳۰

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان خبر داد؛

جابجایی ۶هزار زائرمرقد مطهرامام(ره)ازاصفهان با ۱۴۰اتوبوس مسافربری

جابجایی ۶هزار زائرمرقد مطهرامام(ره)ازاصفهان با ۱۴۰اتوبوس مسافربری

اصفهان- معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: ۶ هزار زائر حرم مطهر امام خمینی (ره) به مناسبت ارتحال ایشان با ۱۴۰ دستگاه اتوبوس از اصفهان اعزام می‌شوند.

محمدعلی صلواتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه ستاد خدمات سفر استان اصفهان به مناسبت سی و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) اظهار داشت: در این جلسه هماهنگی‌های مورد نیاز بین کمیته‌های مختلف برای هماهنگی اعزام زائران مرقد مطهر امام خمینی (ره) صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین در این جلسه با توجه به تعطیلات پیش رو هماهنگی برای سفرهای داخل استان نیز انجام شده است.

فعالیت ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس در اصفهان

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان با اشاره به وجود یک هزار و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس مسافربری در استان اصفهان ابراز داشت: در این ایام همه ناوگان برای خدمات رسانی به مردم فعال است.

وی با اشاره به اینکه ۶ هزار زائر مرقد مطهر امام خمینی (ره) از اصفهان اعزام می‌شوند، افزود: این زائران با استفاده از ۱۴۰ دستگاه اتوبوس مسافربری با خدمات رسانی لازم اعزام خواهند شد.

صلواتی با اشاره به اینکه برای تأمین ایمنی سفر هماهنگی لازم با پلیس و دستگاه‌های امدادی انجام شده است، تصریح کرد: همچنین مجتمع‌های بین راهی خدمات مورد نیاز را برای مسافران با بالاترین کیفیت و وضعیت بهداشتی ارائه خواهند کرد.

افزایش ۱۲ درصدی سفر در اصفهان

وی گفت: نظارت بر روند سفر نیز در دستور کار است وتیم‌های بازرسی این امر را در دستور کار قرار داده‌اند.

معاون حمل و نقل جاده‌ای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان در ادامه به افزایش سفرها در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: امروز نسبت به مدت مشابه میزان سفر در استان اصفهان ۱۲ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود میزان سفر در روزهای آینده افزایش بیشتری داشته باشد.

کد مطلب 5505543

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