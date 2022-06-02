جابجایی ۶هزار زائرمرقد مطهرامام(ره)ازاصفهان با ۱۴۰اتوبوس مسافربری

محمدعلی صلواتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه ستاد خدمات سفر استان اصفهان به مناسبت سی و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) اظهار داشت: در این جلسه هماهنگی‌های مورد نیاز بین کمیته‌های مختلف برای هماهنگی اعزام زائران مرقد مطهر امام خمینی (ره) صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین در این جلسه با توجه به تعطیلات پیش رو هماهنگی برای سفرهای داخل استان نیز انجام شده است.

فعالیت ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس در اصفهان

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان با اشاره به وجود یک هزار و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس مسافربری در استان اصفهان ابراز داشت: در این ایام همه ناوگان برای خدمات رسانی به مردم فعال است.

وی با اشاره به اینکه ۶ هزار زائر مرقد مطهر امام خمینی (ره) از اصفهان اعزام می‌شوند، افزود: این زائران با استفاده از ۱۴۰ دستگاه اتوبوس مسافربری با خدمات رسانی لازم اعزام خواهند شد.

صلواتی با اشاره به اینکه برای تأمین ایمنی سفر هماهنگی لازم با پلیس و دستگاه‌های امدادی انجام شده است، تصریح کرد: همچنین مجتمع‌های بین راهی خدمات مورد نیاز را برای مسافران با بالاترین کیفیت و وضعیت بهداشتی ارائه خواهند کرد.

افزایش ۱۲ درصدی سفر در اصفهان

وی گفت: نظارت بر روند سفر نیز در دستور کار است وتیم‌های بازرسی این امر را در دستور کار قرار داده‌اند.

معاون حمل و نقل جاده‌ای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان در ادامه به افزایش سفرها در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: امروز نسبت به مدت مشابه میزان سفر در استان اصفهان ۱۲ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود میزان سفر در روزهای آینده افزایش بیشتری داشته باشد.