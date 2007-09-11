نظام ولایت فقیه حافظ انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، آیت الله سیداحمد خاتمی با بیان این که موج وسیعی از خدمت رسانی پس از پیروزی انقلاب در کشور حاکم شده است، افزود: دولت‌های بعد از انقلاب، هر یک به نوعی قدم در راه خدمتگزاری مردم برداشتند.

امام جمعه موقت تهران دین و مکتب اهل بیت را نخستین شاخصه ولایت فقیه در جامعه ذکر کرد و افزود: وحدت ملی، دومین شاخصه‌اصلی ولایت فقیه محسوب می‌شود و نظام اسلامی مولفه‌ای از این وحدت است.

وی حضور مردم در انتخابات را نشان دهنده علاقه آنان به نظام جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: مردم ایران دوستدار نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و با هر حرکتی که موجب تضعیف نظام شود به شدت برخورد می‌کنند.

وی چشم انداز آینده نظام را روشن ارزیابی کرد و افزود: تقویت دین مردم مهمترین مولفه وحدت ملی است و هرگامی که به سمت تحکیم مبانی دینی برداشته شود، خدمت به اسلام محسوب می‌شود.

آیت ا... سید احمد خاتمی، روحانیت را مورد خطاب قرار داد و افزود: روحانیت پدر مردم جامعه محسوب می‌شوند و باید در هدایت افراد جامعه ، نهایت تلاش خود را به کار گیرند.

وی بنیانگذار انسجام اسلامی را قرآن کریم عنوان کرد و اظهار داشت: انسجام اسلامی به معنای دست برداشتن از عقیده نیست، بلکه استواری در احقاق حقوق است.

آیت الله سیداحمد خاتمی اظهار داشت: جلوه‌های دین در کشور مدیون حضور روحانیت معظم است .

وی نقش اصلی اجلاس روحانیون را بیعت با مقام رهبریت و لبیک به فرامین وی دانست و گفت: این امر آثار و برکات زیادی را به همراه خواهد داشت.

آیت الله سید احمد خاتمی با بیان این که اتحاد و انسجام اسلامی ضرورت و برنامه‌ای منسجم است افزود: نامگذاری امسال به نام سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی برنامه‌ای هدفمند و حساب شده است که از سوی رهبر انقلاب برای جلوگیری از توطئه دشمنان تدوین شده است.

وی تصریح کرد: دشمن می‌خواهد از کانال ایجاد تفرقه بین مسلمانان به اهداف شوم خود برسد و لازم در این زمینه روحانیون با اتحاد بخشیدن به اقشار مختلف مردم با وحدت رویه برای مقابله با این خواسته دشمن آماده باشند.

در ادامه این مراسم نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با تاکید بر نقش ولایت فقیه درماندگاری اسلام گفت: این ماندگاری به برکت روحانیت و وجود آنان در جامعه بوده است.

استاندار همدان نیز در گزارشی به ارائه عملکرد دولت نهم در استان همدان پرداخت و گفت: یکی از برنامه‌های دولت نهم توجه به مضامین آیات و روایات است که با برگزاری گفتمان‌های دینی این برنامه اجرا می‌شود.

دکتر بهروز مرادی با اشاره به این که اجرای گفتمان‌های دینی التهاب و استرس‌های سیاسی جامعه را کاهش داده است تصریح کرد: در حال حاضر فضای سیاسی کشور از نشاط کافی برخوردار است.

وی با انتقاد از عدم توجه کافی به ایجاد مدارس حوزه علمیه گفت: در عرصه پرداختن به این موضوع کوتاهی صورت گرفته است و باید ساخت مجتمع‌های فرهنگی و دینی یکی از برنامه‌های کاری قرار گیرد.