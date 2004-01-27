به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق، حمد بن جاسم بن جبرآل ثاني به وجود فشارهاي آمريكا بر برخي كشورهاي عربي براي انجام اصلاحات اعتراف كرد.

وي اصلاحات سياسي را براي كشورهاي عربي يك ضرورت توصيف كرد.

وزير امورخارجه قطر كه با شبكه ال بي سي گفتگو مي كرد، در مورد اينكه آيا كشورهاي عربي به دليل فشارهاي آمريكا، قصد انجام اصلاحات دارند، گفت: شايد در برخي كشورها چنين باشد و شايد در برخي ديگر اينگونه نباشد.

وي افزود: بدون شك فشارهايي بربرخي كشورهاي عربي براي انجام اصلاحات وجود دارد اما من معتقدم كشورهاي عربي نبايد به اين فشارها توجه كنند بلكه بايد به نيازهاي مردم خود توجه كرده و اصلاحات مورد نظر را بدون تاثيرپذيري ازفشارهاي بيروني اجرا كنند.

وي با نااميدانه خواندن وضعيت كنوني عراق از آمريكا خواست در صورتي كه جامعه بين الملل را براي حل اوضاع عراق مفيد مي داند، از آن كمك بگيرد.

وزيرامور خارجه قطر گفت: مشكلات عراق تنها با همكاري همگان حل خواهد شد، زيرا عراق ملك آمريكايي ها نيست بلكه به ملت عراق تعلق دارد و همه كشورها بايد با همكاري هم مشكلات ملت عراق را حل كنند.

وي در پايان اين نكته را كه سوريه هدف بعدي آمريكا براي حمله باشد، بعيد دانست.

