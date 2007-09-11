اوپک با افزایش تولید نفت موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "عبدالله بن حمد العطیه" در جمع خبرنگاران اعلام کرد که اوپک از روز اول نوامبر (‪ ۱۰‬آبان) تولید خود را به میزان ‪ ۵۰۰‬هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد.

به گفته العیه ، افزایش تولید نفت به دلیل مقابله با اثرات منفی قیمت 77 دلاری نفت بر اقتصاد جهانی و کاهش ذخایر جهانی نفت اتخاذ شده است و این 500 هزار بشکه بر تولید واقعی کشورهای عضو اضافه می شود به این ترتیب تولید واقعی ده کشور غیر از عراق و آنگولا به 2/27 میلیون بشکه در روز می رسد.

در حالی که طی چند روز گذشته طرفداران حفظ سطح تولید اوپک در درون این سازمان نزدیک به اکثریت بودند اما امروز برخی از اعضای این سازمان از افزایش سطح تولید حمایت کردند.



همچنین اکثریت اعضای اوپک با رد فشارهای فزاینده کشورهای غربی هر گونه افزایش تولید اوپک درحال حاضر را به صلاح ندانسته و خواهان حفظ تولید اوپک در سطح کنونی شده اند.

در حالی که ونزوئلا، الجزایر و لیبی با هر گونه افزایش تولید مخالفت کردند، اما عربستان سعودی خواهان افزایش تولید اوپک به میزان 500 هزار بشکه در روز شد.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر سقف تولید رسمی اوپک از اول نوامبر با 500 هزار بشکه افزایش به 26 میلیون و 300 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

