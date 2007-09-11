یک مسئول آمریکایی تجاوز هوایی رژیم اسرائیل به سوریه را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این مسئول آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، درباره تجاوز هوایی رژیم اسرائیل به سوریه گفت : "حمله بزرگی نبود اما سریع بود و هواپیماها با شلیک پدافند ضدهوایی سوریه روبرو شدند و با ریختن مهمات خود، منطقه را ترک کردند".

برپایه این گزارش، این مسئول درعین حال هدف از این تجاوز رژیم صهیونیستی به حریم هوایی سوریه را مشخص نکرد، اما گفت که ارتش آمریکا معتقد است، هدف این کار رساندن پیامی به سوری ها بوده است.

این درحالی است شبکه تلویزیونی "سی ان ان" آمریکا نیز امروز به نقل از منابع نظامی و منابع دولتی آمریکا گزارش داد که رژیم اسرائیل حمله هوایی هدفمندی را هفته گذشته در داخل سوریه اجرا کرد و یک محموله سلاح را هدف قرار داد.

جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب گذشته با ورود به حریم هوایی سوریه، حاکمیت این کشور را نقض کردند و سخنگوی نظامی ارتش سوریه گفت که این جنگنده ها از سمت دریای مدیترانه وارد حریم هوایی سوریه شده و دیوار صوتی را بر بالای مناطقی از خاک این کشور شکستند.