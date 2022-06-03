به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح جمعه در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان با خیرمقدم به معاون امور مجلس رئیس جمهور و تسلیت ایام ارتحال امام خمینی (ره) اظهار داشت: همه ما مدیون مجاهدت و ایثار امام خمینی (ره) هستیم.

وی یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی را کاهش فاصله طبقاتی عنوان کرد و افزود: کاهش فاصله طبقاتی تنها در حوزه اقتصادی نبود و در کنار آن کاهش فاصله طبقاتی سیاسی نیز مطرح بود که امام راحل آن را محقق کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یکی از دستاوردهای کاهش فاصله طبقاتی را حضور مقامات ارشد کشور در شهرها و روستاها دانست و افزود: اعتماد مردم به ایران و به میدان آوردن مردم برای پیروزی انقلاب از بزرگترین کارهای امام راحل بود.

وی دشتستان را بزرگترین شهرستان در استان بوشهر خواند و اضافه کرد: مردم این شهرستان بزرگترین دارایی و سرمایه آن هستند و این شهرستان از جوانان، ایثارگران، متخصصان، نخبگان و ظرفیت‌های مهم اقتصادی و اجتماعی برخوردار است.

رضایی با بیان اینکه ظرفیت‌های دشتستان به خوبی استفاده نشده است تصریح کرد: دشتستان با وجود اقداماتی که صورت گرفته همچنان محروم‌ترین شهرستان در استان بوشهر است و در سطح کشور هم از محروم‌ترین‌ها است.

برخی پروژه‌ها لنگ چند میلیون تومان است

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از پروژه‌ها در دشتستان لنگ چند میلیون تومان اعتبار است خاطرنشان کرد: مهمترین، جدی‌ترین و بزرگترین چالش مردم شهرستان دشتستان بی آبی و بیکاری است.

وی با اشاره به مشکلات مردم این شهرستان در زمینه تأمین آب شرب و آب کشاورزی افزود: اقتصاد شهرستان دشتستان به آب وابسته است و انتظار می‌رود طرح‌هایی که شروع شده است به سرانجام برسد.

بیشترین تراکم مدارس تخریبی در دشتستان

رضایی با بیان اینکه کلان‌پروژه‌های شهرستان دشتستان باید به نتیجه برسد تصریح کرد: در حوزه درمان مشکلات زیادی وجود دارد و فقط یک بیمارستان داریم که باید پاسخگوی جمعیت ۵۰۰ هزار نفری شامل اهالی شهرستان دشتستان و مناطق پیرامونی باشد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود بیشترین تراکم مدارس تخریبی در دشتستان تاکید کرد: این شهرستان راه‌های مناسبی ندارد و شاهد عقب‌افتادگی بسیار زیادی در حوزه راه‌های شهری و روستایی هستیم.

وی با اشاره به اینکه در دشتستان نقاطی وجود دارد که آب، راه، برق، گاز و تلفن، بهداشت، درمان و آموزش ندارند گفت: هیچ امکانات اولیه‌ای در این مناطق نیست و فرقی با ۱۰۰ سال گذشته نکرده است.

عقب افتادگی‌ها جبران شود

رضایی با بیان اینکه مردم ولی‌نعمت ما هستند، گفت: تاکنون به مردم آنگونه که باید رسیدگی نشده است و باید این عقب‌افتادگی‌ها به صورت صحیح جبران شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی توانمندی اصلی شهرستان دشتستان را حوزه کشاورزی دانست و اظهار داشت: آب از مهمترین مشکلات و چالش‌ها در حوزه کشاورزی شهرستان دشتستان است.

رضایی با بیان اینکه بوشهر از ثروتمندترین استان‌ها است اضافه کرد: در استان بوشهر بخش قابل توجهی از بودجه کشور تأمین می‌شود ولی ما در اینجا لنگ چند میلیون تومان برای آبرسانی به یک روستا هستیم.

سهم مهم دشتستانی‌ها در پارس جنوبی

وی با بیان اینکه در توسعه صنعت ما دشتستانی‌ها بیشترین سهم را داشته‌ایم گفت: ممکن است برخی نقاط زمین داده باشند و قطعاً هم زحمت کشیده‌اند ولی ما نیروی انسانی پارس جنوبی را تأمین کرده‌ایم. بزرگترین سرمایه هر سازمان نیروی انسانی آن است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پارس جنوبی با نیروی انسانی دشتستان رشد کرده است افزود: امروز از مسئولیت اجتماعی صنایع پارس جنوبی در دشتستان خبری نیست. سه مجتمع فرهنگی در دشتستان در دوره‌های گذشته آغاز شده ولی تکمیل نشده است و بیش از یک دهه ساخت آنها طول کشیده است.

وی با اشاره به اینکه منفعت پارس جنوبی به مردم استان بوشهر نرسیده است ادامه داد: برای رفع مشکلات و محرومیت‌ها باید کار جهادی و فعالیت انقلابی کرد و تصمیم قاطعانه به نفع مردم بگیریم.

رضایی با بیان اینکه همه مردم را باید به یک چشم ببینیم افزود: امید می‌رود در دولت انقلابی آیت‌الله رئیسی ضمن تحقق مطالبات مردم شاهد رفع مشکلات و محرومیت‌ها باشیم.