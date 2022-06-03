وضعیت بهداشت و درمان بافق زیبنده پایتخت سنگ آهن ایران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهران فاطمی، صبح جمعه در مراسم افتتاح، کلنگ زنی و رونمایی از پروژه های جدید شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق ضمن قدردانی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل اعتماد به نیروهای جوان و انقلابی اظهار داشت: اعتماد در بین همه وزارتخانه به طور شاخص در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاخص و برجسته و مبتنی بر تحقق دولت جوان انقلابی و بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب است و اثرات آن در دراز مدت ملموس خواهد بود.

وی همچنین از توجه ویژه ای که به بحث کارگری و روابط کار در این وزارتخانه شد، قدرانی کرد.

استاندار یزد با بیان اینکه سرمایه گذاری ها همواره بر اساس سه مولفه سودآوری، پیشرفت اقتصادی منطقه مورد نظر و تکمیل زنجیره تولید بوده و استراتژی ما نیز در حوزه معادن «از سنگ تا قطعه» است که تاکنون اتفاق نیفتاده است.

فاطمی در بخش دیگری ادامه داد: بر خلاف سایر استانهای معدنی ما در این زمینه عقب مانده ایم و امیدواریم با برنامه هایی که اجرا شده، این مسائل یکی پس از دیگری حل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: بیش از ۸۰ درصد استان یزد مسقتیم و غیرمستقیم وابسته به تامین اجتماعی هستند و بیمه پرداخت می کنند و شرکت های سرمایه گذاری بسیاری می توانند به راحتی این موضوع را حل کنند.

فاطمی ادامه داد: تقاضای ما این است که با توجه به منابعی که می آوریم، در تسهیلگری این سرمایه گذاری اقدام شود و ما و همه مسئولان شهرستان بافق در خدمت هستیم اما در کنار آن انتظار داریم برخی هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری انجام دهند.

استاندار یزد با اشاره به برخی کمبودهای موجود در استان یزد عنوان کرد: یک قطار ترن ست داشتیم که شش هفت ماه است حذف شده و شرکت راه آهن نیز قادر به حل این مشکل نیست و تمام این مسائل با ۲۰۰ میلیارد تومان حل می شود و این یکی از انتظارات ما از سرمایه گذارهاست.

وی تصریح کرد: شرکت ها با توجه به ظرفیت هایی که وجود دارد، بحث سرمایه گذاری را انجام دهند.

فاطمی عنوان کرد: شرکت سنگ آهن صرفاً یک بنگاه اقتصادی نیست و یک بنگاه فرهنگی و اقتصادی نیز هست که حیات این منطقه و زندگی مردم منطقه بر پایه آن شکل گرفته است.

استاندار یزد با اشاره به برخی کمبودهای موجود در شهرستان بافق به رغم وجود ثروت های عظیم خدادادی عنوان کرد: وضعیت سلامت و درمان زیبنده بافق با این ثروت خدادادی نیست و درخواست من توجه به این موضوع توسط مدیرعامل سنگ آهن بافق و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد است.

وی تاکید کرد: تضمین این مجموعه، خوراک است و با توجه به اکتشافات جدیدی که انجام شده در استان به دنبال رفع این نگرانی هستیم و امیدواریم بتوانیم خوراک پایدار برای این مجموعه تامین کنیم.